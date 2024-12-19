ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 .. وصدمة في عيار 21

أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء.. شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعاً في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024, إذ ارتفعت أسعار جميع الأعيرة مقارنة بالتعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 24 ليصل إلى 4291.5 جنيهًا للبيع و 4268.5 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعًا في منتصف تعاملات اليوم، ووصل سعر الجرام إلى 3933.75 جنيهًا للبيع و 3912.75 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 3755 جنيهًا للبيع و 3735 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل الذهب عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3218.5 جنيهًا للبيع و 3201.5 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 ليصل إلى 2503.25 جنيهًا للبيع و 2490 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 12 إلى 2145.75 جنيهًا للبيع و 2134.25 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم

سجل الذهب عيار 9 ارتفاعًا ليصل إلى 1609.25 جنيهًا للبيع و 1600.75 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30040 جنيهًا للبيع و 29880 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب بالدولار

ظل سعر أوقية الذهب مستقرًا عند 2617.74 دولارًا للبيع و 2617.47 دولارًا للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف قيمة المصنعية على الذهب من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، وتتراوح عادة بين 30 و65 جنيهًا, وتختلف نسبة المصنعية التي تقدر بنحو 7% إلى 10% من سعر الجرام، ويتفاوت ذلك من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى.

اقرأ أيضًا: توقعات أسعار الذهب في مصر 2024.. استمرار الارتفاع بفعل الأسواق العالمية والدولار

نزل تاني.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 -20-204