أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار ملحوظ في عيار 21 وباقي الأعيرة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرار ملحوظ خلال منتصف التعاملات، بعدما سجل سعر الذهب عيار 21 تراجعًا في آخر تداول له، وذلك وفقًا لتحديثات شعبة الذهب ومؤسسة "جولد بيليون".

وتبين الموجز في السطور التالية اسعار الذهب اليوم في السوق المحلي والعالمي

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي 3758 جنيها للشراء و3748 جنيهًا للبيع، بعدما كان 3788 جنيهًا للشراء و3773 جنيهًا للبيع في التعاملات الأخيرة، ويعد عيار 21 الأكثر طلبًا بين المستهلكين في مصر، مما يجعله مؤشرًا مهمًا لحركة الأسعار في السوق.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التحديث الأخير 4295 جنيهًا للشراء و4282 جنيهات للبيع، بعدما تراجع السعر الذي كان يُسجل 4329 جنيهًا للشراء و4311 جنيهًا للبيع، ويعرف عيار 24 بنقائه العالي ويُستخدم غالبًا في المشغولات الذهبية الثقيلة.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 3937 جنيهًا للشراء و3926 جنيهًا للبيع، وهو من الأعيرة التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث النقاء بعد عيار 24.

أسعار الذهب عيار 18 وعيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3221 جنيهًا للشراء و3212 جنيهًا للبيع، ويُعد هذا العيار شائعًا في المحافظات السياحية.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2505 جنيهًا للشراء و2497 جنيهًا للبيع، وهو من الأعيرة الأقل تكلفة ويُناسب شرائح متعددة من المستهلكين.

الجنيه الذهب



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30,240 جنيهًا للشراء و30,230 جنيهًا للبيع، بدون احتساب المصنعية أو الضرائب، يُعتبر الجنيه الذهب خيارًا مميزًا للاستثمار في الذهب بسبب سهولة تخزينه وتداوله.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند 2646 دولارًا للشراء و2645.5 دولارًا للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق الدولية. يُؤثر هذا السعر على حركة السوق المحلي نظرًا لارتباط الذهب المصري بالسعر العالمي وقيمة الجنيه مقابل الدولار.

تحديث أسعار الذهب لحظة بلحظة

يواصل سوق الذهب في مصر تأثره بالعوامل العالمية مثل أسعار الأوقية وحركة الدولار، إلى جانب عوامل محلية مثل العرض والطلب، وتعد متابعة الأسعار لحظة بلحظة أمرًا ضروريًا للراغبين في الاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية.

إقرأ ايضا

توقعات أسعار الذهب في مصر 2024.. استمرار الارتفاع بفعل الأسواق العالمية والدولار

نزل تاني.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 -20-204

