نزل تاني.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 -20-204

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم تراجعًا طفيفًا قدره 5 جنيهات، حيث انخفضت أسعار مختلف العيارات مع بداية تعاملات اليوم، هذا التراجع يعكس التذبذب المعتاد في سوق الذهب، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مثل سعر صرف الدولار وحركة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

يستعرض “الموجز” آخر تحديث أسعار الذهب بما في ذلك أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “جولد بيليون”.

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعًا طفيفًا قدره 5 جنيهات، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 عند الشراء 4349 جنيهًا والبيع 4331 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 22 سعر شراء 3986 جنيهًا وسعر بيع 3970 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد تراجع إلى 3805 جنيهات للشراء و3790 جنيهًا للبيع. كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3261 جنيهًا للشراء و3249 جنيهًا للبيع، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 سعر شراء 2537 جنيهًا وسعر بيع 2528 جنيهًا.

واستقر سعر الدولار عند 50.9 جنيهًا للشراء و50.4 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الأونصة 2656 دولارًا للشراء و2655.5 دولارًا للبيع، وسجل الجنيه الذهب 30440 جنيهًا للشراء و30425 جنيهًا للبيع.

ما هو أداء أسعار الذهب الأسبوع الماضي

صعدت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.2%، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 من 3700 جنيه إلى 3820 جنيهًا، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 3860 جنيهًا.

أداء سعر الأوقية عالميًا

افتتحت التعاملات الأسبوعية عند 2633 دولارًا، ووصلت إلى أدنى مستوى لها عند 2627 دولارًا.

ارتفعت الأوقية إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 2726 دولارًا، قبل أن تتراجع مجددًا لتغلق عند 2648 دولارًا.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية أن أسعار الذهب في مصر ستواصل الارتفاع، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ويرى خبراء أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات جديدة، خاصة في حال استمرار تقلبات الدولار.

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