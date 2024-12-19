أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات.. شوف وصل كام

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، تزامنًا مع استقرار أسعار الذهب العالمية، مما يعكس حالة من الترقب في حركة التداول، وفيما يلي أبرز أسعار السبائك والعملات الذهبية المتداولة في السوق المصرية وفقًا لموقع آي صاغة.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سبيكة 1 كيلو جرام (عيار 24): 4,286,857.14 جنيه.

سبيكة 250 جرام (عيار 24): 1,072,214.29 جنيه.

سبيكة 100 جرام (عيار 24): 431,685.71 جنيه.

سبيكة 50 جرام (عيار 24): 215,842.86 جنيه.

سبيكة 25 جرام (عيار 24): 107,921.43 جنيه.

سبيكة 20 جرام (عيار 24): 86,337.14 جنيه.

سبيكة 15.55 جرام (عيار 24): 67,127.43 جنيه.

سبيكة 10 جرام (عيار 24): 43,168.57 جنيه.

سبيكة 5 جرام (عيار 24): 21,584.29 جنيه.

سبيكة 2.5 جرام (عيار 24): 10,792.14 جنيه.

سبيكة 1 جرام (عيار 24): 4,322.86 جنيه.

سبيكة 0.5 جرام (عيار 24): 2,241.43 جنيه.

سبيكة 0.25 جرام (عيار 24): 1,175.71 جنيه.

أسعار العملات الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب (8 جرام): 30,240.00 جنيه.

سعر ربع جنيه ذهب (2 جرام): 7,560.00 جنيه.

أسعار الأونصة الذهب اليوم

أونصة ذهب 31.1 جرام (عيار 24): 134,254.86 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في معظم الأعيرة، مع استمرار حالة الترقب لحركة الأسواق العالمية وسعر الدولار.

عيار 24: الشراء 4246 جنيهًا - البيع 4228 جنيهًا

عيار 22: الشراء 3892 جنيهًا - البيع 3876 جنيهًا

عيار 21: الشراء 3715 جنيهًا - البيع 3700 جنيهًا

عيار 18: الشراء 3184 جنيهًا - البيع 3172 جنيهًا

عيار 14: الشراء 2477 جنيهًا - البيع 2468 جنيهًا

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