ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 3730 جنيهاً

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024، ارتفاعاً ملحوظاً، متأثرة بالصعود العالمي في أسعار الأوقية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيها للبيع وسعر الشراء: 3710 جنيه.

ونرصد لكم عبر الموجز أسعار الذهب اليوم وفقا لآخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة على منصات الذهب المحلية وأسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24:

سعر البيع: 4262.75 جنيه

سعر الشراء: 4240 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 3907.5 جنيه

سعر الشراء: 3886.75 جنيه

عيار 21 (الأكثر تداولاً):

سعر البيع: 3730 جنيه

سعر الشراء: 3710 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 3197.25 جنيه

سعر الشراء: 3180 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 2486.75 جنيه

سعر الشراء: 2473.25 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 2131.5 جنيه

سعر الشراء: 2120 جنيه

عيار 9:

سعر البيع: 1598.5 جنيه

سعر الشراء: 1590 جنيه

أسعار السبائك والجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب:

سعر البيع: 29840 جنيه

سعر الشراء: 29680 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 (وزن 1 كيلو): 141885 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 (وزن 50 جرام): 47610 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 (وزن 10 جرام): 4755 جنيه

أسعار الفضة اليوم

السعر المحلي للفضة: 40 جنيه

سعر سبيكة الفضة عيار 999: 350 جنيه

تحركات أسعار الذهب عالميا ومحليا

عالميًا، سجلت الأوقية في الأسواق العالمية 2604.27 دولار، وهو ما انعكس على السوق المحلي في مصر، بينما شهد السوق المصري ارتفاعاً في أسعار الذهب بالتزامن مع زيادة الطلب المحلي، ما أدى إلى زيادة أسعار البيع والشراء في محال الذهب.

ويؤكد خبراء الذهب إلى أن تذبذب الأسعار في الفترة الأخيرة يرجع إلى التقلبات في أسعار الدولار عالمياً وتأثيرات قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، آخرها تخفيض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر الجاري، إذ ويواصل الذهب تعزيز مكانته كملاذ آمن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، ليظل الخيار الأول للكثيرين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم.

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