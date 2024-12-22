سعر الجنيه الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية.. وصل لكام

سعر الجنيه الذهب اليوم.. يشهد سوق المعدن الأفر متابعة دقيقة من المستثمرين والراغبين في الادخار، خاصة فيما يتعلق بأسعار الجنيه الذهب، الذي يُعتبر من أبرز أشكال الاستثمار في الذهب بسبب وزنه المناسب وقيمته العالية.

ومع استقرار سعر الجنيه الذهب اليوم، تزداد التساؤلات حول العوامل المؤثرة على هذا الثبات في ظل تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويُعد استقرار سعر الجنيه الذهب إشارة إيجابية للمهتمين بشراء الذهب كملاذ آمن، حيث يرتبط سعره بشكل مباشر بأسعار الذهب العالمية وسعر صرف العملات، إلى جانب الطلب المحلي.

كما يُفضل الكثيرون الاستثمار في الجنيه الذهب لسهولة تداوله واحتفاظه بقيمته دون تكاليف إضافية مثل المصنعية المرتفعة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتختلف تكاليف مصنعية الجنيه الذهب في مصر حسب مصدره، ويستعرضها الموجز على النحو التالي..

أسعار الذهب اليوم.. استقرار بعد انخفاض سابق

استقر سعر الذهب المحلي اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، دون تغيير يُذكر مقارنة بالتحديثات الأخيرة التي شهدت انخفاضًا بقيمة 70 جنيهًا للجرام، وقد سجلت أسعار الذهب في مصر حسب العيارات، ويستعرضها موقع الموجز، لقرائه ومتابعيه على النحو التالي..

وجاءت أسعار الذهب المسجلة في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية كالتالي:

عيار 24: سجل 4308 جنيهات للبيع و4305 جنيهات للشراء.

عيار 21: بلغ 3770 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء.

عيار 18: وصل إلى 3231 جنيهًا جنيهًا للبيع و3214 جنيهًا للشراء.

عيار 14: حقق 2513 جنيهًا للبيع و3500 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 30160 جنيهًا للبيع و30000 جنيهًا للشراء.

الأوقية عالميًا: أغلقت عند 2623 دولارًا.

الاستقرار العالمي وتأثيراته على السوق المحلي

تشير بيانات السوق العالمية إلى ثبات في أسعار الذهب، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الطلب العالمي. ومع ذلك، يبقى تأثير العوامل المحلية مثل التغيرات في سعر الجنيه المصري، ومعدلات التضخم، وحركة العرض والطلب مؤثرًا رئيسيًا على أسعار الذهب في مصر.

مع دخول موسم الاحتفالات وزيادة الطلب على الذهب، يُتوقع أن تشهد أسواق الصاغة المصرية حركة نشطة، ومن المهم للمشترين متابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب، مع الأخذ في الاعتبار تأثير المصنعية عند اتخاذ قرارات الشراء.

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