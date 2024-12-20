ارتفاع سعر الجنية الذهب اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 .. راكب الصاروخ

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل 30,000 جنيه للبيع و29,800 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهًا مقارنة بالأيام السابقة وهذا الارتفاع في ظل تحركات صاعدة في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة داخل السوق المحلية، متأثرة بالتغيرات في الأسعار العالمية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30,000 جنيه للبيع وسط صعود جماعي لأسعار الذهب بمختلف الأعيرة في السوق المصري تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مما يعزز توقعات باستمرار التقلبات في السوق خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24:

سعر البيع: 4285.75 جنيه

سعر الشراء: 4257.25 جنيه

معدل الصعود: +5.75 جنيه

سعر الذهب عيار 22:

سعر البيع: 3928.50 جنيه

سعر الشراء: 3902.50 جنيه

معدل الصعود: +5.25 جنيه

سعر الذهب عيار 21:

سعر البيع: 3750 جنيه

سعر الشراء: 3725 جنيه

معدل الصعود: +5 جنيه

سعر الذهب عيار 18:

سعر البيع: 3214.25 جنيه

سعر الشراء: 3192.75 جنيه

معدل الصعود: +4.25 جنيه

سعر الذهب عيار 14:

سعر البيع: 2500 جنيه

سعر الشراء: 2483.25 جنيه

معدل الصعود: +3.25 جنيه

سعر الذهب عيار 12:

سعر البيع: 2142.75 جنيه

سعر الشراء: 2128.50 جنيه

معدل الصعود: +2.75 جنيه

سعر الذهب عيار 9:

سعر البيع: 1607.25 جنيه

سعر الشراء: 1596.50 جنيه

معدل الصعود: +2.25 جنيه

الأسعار العالمية وتأثيرها على السوق المحلي

سجلت أوقية الذهب العالمية اليوم 2618.37 دولار للبيع و2618.10 دولار للشراء، مع صعود طفيف بمقدار 0.5 دولار، والارتفاع العالمي أثر بشكل واضح على السوق المحلي، حيث لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى زيادة الطلب على الجنيه الذهب، باعتباره من أبرز وسائل الادخار والاستثمار.

اقرأ أيضًا:

توقعات أسعار الذهب في مصر 2024.. استمرار الارتفاع بفعل الأسواق العالمية والدولار

نزل تاني.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 -20-204