سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024, حالة من التفاوتت الطفيف بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري, مسجلًا في البنك المركزي المصري نحو 13.5377 جنيه للشراء, و13.5759 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

رصدت جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الاثنني 23 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.5377 جنيه

سعر البيع: 13.5759 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 13.5099 جنيه

سعر البيع: 13.5614 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الشراء: 13.5099 جنيه

سعر البيع: 13.5704 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سعر الشراء: 13.5099 جنيه

سعر البيع: 13.5702 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.5302 جنيه

سعر البيع: 13.573 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 13.5427 جنيه

سعر البيع: 13.5783 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء: 13.51 جنيه

سعر البيع: 13.57 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سعر الشراء: 13.5374 جنيه

سعر البيع: 13.573 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإستثمار العربي AIB

سعر الشراء: 13.5469 جنيه

سعر البيع: 13.5933 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سعر الشراء: 13.5418 جنيه

سعر البيع: 13.581 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 13.5444 جنيه

سعر البيع: 13.581 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الشراء: 13.4702 جنيه

سعر البيع: 13.5704 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سعر الشراء: 13.4746 جنيه

سعر البيع: 13.6466 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سعر الشراء: 13.4475 جنيه

سعر البيع: 13.5885 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 13.4889 جنيه

سعر البيع: 13.5856 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سعر الشراء: 13.34 جنيه

سعر البيع: 13.58 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 13.2078 جنيه

سعر البيع: 13.5668 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سعر الشراء: 13.1196 جنيه

سعر البيع: 13.5947 جنيه

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