سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في البنوك
سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024, حالة من التفاوتت الطفيف بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري, مسجلًا في البنك المركزي المصري نحو 13.5377 جنيه للشراء, و13.5759 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
رصدت جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الاثنني 23 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 13.5377 جنيه
- سعر البيع: 13.5759 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 13.5099 جنيه
- سعر البيع: 13.5614 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
- سعر الشراء: 13.5099 جنيه
- سعر البيع: 13.5704 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
- سعر الشراء: 13.5099 جنيه
- سعر البيع: 13.5702 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
- سعر الشراء: 13.5302 جنيه
- سعر البيع: 13.573 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي
- سعر الشراء: 13.5427 جنيه
- سعر البيع: 13.5783 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي
- سعر الشراء: 13.51 جنيه
- سعر البيع: 13.57 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB
- سعر الشراء: 13.5374 جنيه
- سعر البيع: 13.573 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإستثمار العربي AIB
- سعر الشراء: 13.5469 جنيه
- سعر البيع: 13.5933 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB
- سعر الشراء: 13.5418 جنيه
- سعر البيع: 13.581 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الشراء: 13.5444 جنيه
- سعر البيع: 13.581 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
- سعر الشراء: 13.4702 جنيه
- سعر البيع: 13.5704 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول
- سعر الشراء: 13.4746 جنيه
- سعر البيع: 13.6466 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
- سعر الشراء: 13.4475 جنيه
- سعر البيع: 13.5885 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
- سعر الشراء: 13.4889 جنيه
- سعر البيع: 13.5856 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB
- سعر الشراء: 13.34 جنيه
- سعر البيع: 13.58 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي
- سعر الشراء: 13.2078 جنيه
- سعر البيع: 13.5668 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد
- سعر الشراء: 13.1196 جنيه
- سعر البيع: 13.5947 جنيه
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