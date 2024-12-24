بعد الـ 51.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصل كام انهارده؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا في البنوك والسوق السوداء، حيث سجل الدولار سعر شراء بلغ 51.71 جنيه وسعر بيع وصل إلى 51.29 جنيه في السوق السوداء، بتراجع قدره 0.17 جنيه مقارنة بأسعار أمس التي بلغت 51.88 جنيه.

سعر الدولار اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 51.144 جنيه

سعر البيع: 51.007 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 51.11 جنيه

سعر البيع: 51.01 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 51.11 جنيه

سعر البيع: 51.01 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 51.12 جنيه

سعر البيع: 51.02 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 51.12 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 51.12 جنيه

سعر البيع: 51.02 جنيه

بنك HSBC:

سعر الشراء: 51.13 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 51.12 جنيه

سعر البيع: 51.02 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

سعر الشراء: 51.13 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 51.13 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

بنك البركة:

سعر الشراء: 51.11 جنيه

سعر البيع: 51.01 جنيه

البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 51.13 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

المصرف المتحد:

سعر الشراء: 51.13 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

سعر الشراء: 51.11 جنيه

سعر البيع: 51.01 جنيه

المصرف العربي الدولي:

سعر الشراء: 51.12 جنيه

سعر البيع: 51.02 جنيه

بنك الشركة المصرفية (SAIB):

سعر الشراء: 51.13 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء: 51.12 جنيه

سعر البيع: 51.02 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

سعر الشراء: 51.13 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 51.13 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 51.12 جنيه

سعر البيع: 51.02 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

سعر الشراء: 51.13 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 51.13 جنيه

سعر البيع: 51.03 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء

واصل الدولار الأمريكي التداول في السوق السوداء بأسعار تفوق البنوك، حيث يعكس هذا الفارق استمرار الطلب المرتفع على العملة الأجنبية، خاصةً مع تراجع طفيف في سعره اليوم مقارنة بالأمس.

اقرأ أيضًا: سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار.. استقرار تام

تحديث سعر الدولار الآن.. اعرف وصل لكام بمنتصف التعاملات