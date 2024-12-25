تحديث سعر الدولار الآن.. الأخضر متأرجح بمنتصف التعاملات

تحديث سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الخضراء تغيرات ملحوظة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-12-2024، حيث اتسم أداؤه بالتباين في البنوك المصرية وشركات الصرافة.

ويعكس تباين سعر الدولار الآن تأثر السوق المحلي بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة في ظل استمرار التقلبات في أسعار الصرف نتيجة العوامل الجيوسياسية وتحركات البنوك المركزية الكبرى.

تحديث سعر الدولار الآن

ويُعد تحديث سعر الدولار الآن خلال منتصف تعاملات الأربعاء 25 ديسمبر 2024، مؤشرًا مهمًا يراقبه المستثمرون والمستوردون لمعرفة توجهات السوق وآثارها المحتملة على أسعار السلع والخدمات.

ويأتي هذا التحديث في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الترقب لقرارات السياسة النقدية وتحركات أسعار الفائدة، مما يترك أثرًا مباشرًا على أسواق الصرف في مصر ودول المنطقة.

وهذا التباين في الأسعار يعكس مرونة سوق الصرف المصري، حيث تتفاوت الأسعار بين البنوك بناءً على العرض والطلب، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة الأوضاع لتحقيق استقرار نقدي.

الموجز يعرض لكم آخر مستجدات تحديق سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 25-12-2024، بعد تباينه بمنتصف التعاملات في البنوك وباقي المصارف الأخرى والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر عند 50.84 جنيهًا للشراء، ونحو 50.94 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ونزل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.84 جنيهًا للشراء، ونحو 50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.84 جنيهًا للشراء، ونحو 50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 50.85 جنيهًا للشراء، ونحو 50.95 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 50.87 جنيهًا للشراء، ونحو 50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 50.85 جنيهًا للشراء، ونحو 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بينما نزل سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.84 جنيهًا للشراء، ونحو 50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

بينما استقر سعر الدولار في بنك QNB الأهلي عند 50.86 جنيهًا للشراء، ونحو 50.96 جنيه للبيع.

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