أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الأربعاء 25-12-2024.. مصير الذهب قبل نهاية العام

أسعار الذهب بالمصنعية .. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار عقب آخر ارتفاع لها في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 3918 جنيه للبيع، و3897.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيهًا للبيع، و3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1602.75 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيهًا للبيع، و29760 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2617.96 دولارًا للبيع، و2616.57 دولارًا للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة المصرية وفقًا لنوع المشغولات والموقع الجغرافي, في الأشهر الأخيرة، تراوحت المصنعية بين 150 و250 جنيهًا للجرام، مع توقعات بزيادة الأسعار في التصميمات الفاخرة أو المشغولات ذات العلامات التجارية الشهيرة.

توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة

توقع خبراء الاقتصاد أن تستمر التقلبات الطفيفة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام, ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب المحلي في موسم الأعياد إلى تحركات سعرية طفيفة.

وعلى الصعيد العالمي، سيظل سعر الذهب متأثرًا بعوامل مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بسعر الفائدة.

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