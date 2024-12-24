سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، منذ قليل، عن تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21، داخل الأسواق المحلية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24-12-2024، متوسط بالمحلات والصاغة وذلك قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة 3745 جنيها للشراء.
ويستعرض الموجز، فيما يلي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالصاغة بدون المصنعية وسعر الجنيه الذهب على النحو التالي:
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 24-12-2024، في الصاغة 3745 جنيها للشراء و3735 جنيها للبيع، ولكن بدون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة.
سعر الذهب عيار 24 اليوم في المحلات
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في بداية التعاملات الصباحية، إلى 4280 جنيها للشراء و4267 جنيها للبيع ، ولكن بدون الدمغة أو المصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 18 في المحلات
كما وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة للجرام بدون المصنعية، حوالى 3201 جنيها للبيع، و 3210 جنيهات للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون سعر المصنعية، 29 ألفا و950 جنيها للبيع ، و29 ألفا و960 جنيه للشراء.
سعر اوقية الذهب العالمي بالدولار
وسجل سعر اوقية الذهب اليوم 2614 دولارا للشراء، وللبيع 2613.5 دولار، في البورصات العالمية.
أسعار السبائك الذهبية
- .سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 214250 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 21425 جنيهًا.
- سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 10712 جنيهًا
- سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 85700 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42850 جنيهاً.
- سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42850 جنيهاً.
- سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 133263 جنيهًا.
- سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 428500 جنيه.
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