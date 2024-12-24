المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في مصر

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، استقرار في بداية التعاملات الصباحية، وذلك عقب انخفاض حققته أمس وصل إلى 20 جنيه، داخل أسواق الصاغة والمجوهرات.

ويستعرض الموجز، فيما يلي سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، وفقًا لمنصة آي صاغة.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم، لـ 3192.75 جنيه للشراء، و3214.25 جنيه للبيع.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، نحو 3725 جنيها للشراء، و3750 جنيها للبيع.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

بينما سجل سعر الذهب عيار 24، نحو4257.25 جنيه للشراء، 4285.75 جنيه للبيع.‎

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، نحو و29800 جنيه للشراء، و30000 جنيه للبيع.

سعر الذهب بدون مصنعية

سجل سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4285 جنيه للجرام، بدون مصنعية ويعد أكثر عيار منتشر في دول الخليج.

ووصل سعر الذهب عيار 21 لـ 3750 جنيه للجرام، بدون مصنعية، في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

سعر الذهب اليوم

وبلع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3214 جنيه للجرام، بدون مصنعية ويستخدم العيار بكثرة في صعيد مصر.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30000 جنيه.

ووصل سعر الذهب عالميا اليوم، لـ 2617 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

أسعار السبائك الذهبية

.سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 214250 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 21425 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42850 جنيهاً.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 133263 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهبية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 10712 جنيهًا

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 428500 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 85700 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42850 جنيهاً.

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