siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، استقرار في بداية التعاملات الصباحية، وذلك عقب انخفاض حققته أمس وصل إلى 20 جنيه، داخل أسواق الصاغة والمجوهرات. 

ويستعرض الموجز، فيما يلي سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، وفقًا لمنصة آي صاغة.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم، لـ 3192.75 جنيه للشراء، و3214.25 جنيه للبيع.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، نحو 3725 جنيها للشراء، و3750 جنيها للبيع.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

بينما سجل سعر الذهب عيار 24، نحو4257.25 جنيه للشراء،  4285.75 جنيه للبيع.‎

لا يفوتك

انخفاض أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية بمحلات الصاغة

سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 في مصر

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، نحو و29800 جنيه للشراء، و30000 جنيه للبيع.

سعر الذهب بدون مصنعية

سجل سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4285 جنيه للجرام، بدون مصنعية ويعد أكثر عيار منتشر في دول الخليج.

ووصل سعر الذهب عيار 21 لـ 3750 جنيه للجرام، بدون مصنعية، في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

سعر الذهب اليوم 

وبلع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3214 جنيه للجرام، بدون مصنعية ويستخدم العيار بكثرة في صعيد مصر.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30000 جنيه.

ووصل سعر الذهب عالميا اليوم، لـ 2617 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

أسعار السبائك الذهبية

  • .سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 214250 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 21425 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42850 جنيهاً.
  • سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 133263 جنيهًا.
أسعار السبائك الذهبية
  • سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 10712 جنيهًا
  • سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 428500 جنيه.
  • سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 85700 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42850 جنيهاً.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في المحلات

سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 22-12-2024 داخل الصاغة

لا يفوتك

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. بكام

بـ3585.. سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 3-10-2024 في مصر

عيار 21 بكام .. سعر الذهب اليوم بالمصنعية آخر تحديث
تم نسخ الرابط