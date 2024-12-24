سعر الجنيه الذهب BTC اليوم .. آخر تحديث للمعدن الأصفر بالتعاملات المسائية

سعر الجنيه الذهب btc اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بالصاغة، تساؤل يهم بشكل كبير المستثمرين والمواطنين هذه الأيام خاصة بعد تراجع الأسعار اليوم، فقد شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضًا قدره 40 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب BTC اليوم

شهد سعر الجنيه الذهب من نوع بي تي سي (BTC) اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث وصل إلى 32445 جنيهًا، وتتيح بي تي سي خاصية استرجاع جزء من قيمة المصنعية والدمغة عند إعادة بيع الجنيه الذهب، حيث يتم رد 20 جنيهًا من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام، بشرط عدم فتح الغلاف.

أما في حال فتح الغلاف، فيتم رد 10 جنيهات من المصنعية فقط دون الدمغة، يعتبر هذا النوع من الذهب من الخيارات المميزة للعديد من المستثمرين بفضل جودته ومرونته في التعامل.

أسعار السبائك الذهبية

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 214250 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 21425 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 10712 جنيهًا

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 85700 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42850 جنيهاً.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42850 جنيهاً.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 133263 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 428500 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر 24 ديسمبر 2024

ويستعرض الموجز، فيما يلي سعر الذهب اليوم في مصر 24 ديسمبر 2024 بالصاغة بدون المصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب جرام عيار 24: سعر الشراء: 4240 جنيه سعر البيع: 4268 جنيه

سعر الذهب جرام عيار 22: سعر الشراء: 3886 جنيه سعر البيع: 3912 جنيه

سعر الذهب جرام عيار 21: سعر الشراء: 3710 جنيهات سعر البيع: 3735 جنيهًا

سعر الذهب جرام عيار 18: سعر الشراء: 3180 جنيهًا سعر البيع: 3201 جنيه

سعر الذهب جرام عيار 14: سعر الشراء: 2473 جنيهًا سعر البيع: 2490 جنيهًا

سعر الأونصة: سعر الشراء: 2616 جنيه سعر البيع: 2616.4 جنيه

سعر الجنيه الذهب: سعر الشراء: 29680 جنيه سعر البيع: 29880 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 21

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