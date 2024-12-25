أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 في مصر: تحديثات شاملة

يشهد البحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين والمستثمرين، لمعرفة تحديثات أسعار الذهب بمختلف أعيرته وأيضًا العملات الذهبية مثل الجنيه الذهب والنصف جنيه والربع جنيه، وتستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل الأسعار الحالية، وفقًا لآخر التحديثات في محلات الصاغة، بعد ارتفاعات كبيرة تليها انخفاض ليعود للاستقرار مؤخرًا

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل الذهب عيار 24، المعروف بجودته العالية، سعر بيع قدره 4274.25 جنيه وسعر شراء 4251.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد عيار 21 الأكثر شعبية في مصر، وقد بلغ سعره اليوم للبيع 3740 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 3720 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يُفضّل الكثيرون عيار 18 بفضل سعره المناسب وتصميماته الحديثة، سجل سعر البيع اليوم 3205.75 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 3188.5 جنيه.

أسعار الأعيرة الأخرى من الذهب

عيار 22: سجل سعر البيع 3918 جنيه وسعر الشراء 3897.25 جنيه.

عيار 14: بلغ سعر البيع 2493.25 جنيه وسعر الشراء 2480 جنيه.

عيار 12: سجل سعر البيع 2137.25 جنيه وسعر الشراء 2125.75 جنيه.

عيار 9: وصل سعر البيع إلى 1602.75 جنيه، وسعر الشراء 1594.25 جنيه.



أسعار العملات الذهبية

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم سعر بيع قدره 30000 جنيه وسعر شراء 29800 جنيه، مع انخفاض قدره 80 جنيهًا.

سعر نصف الجنيه الذهب

بلغ سعر نصف الجنيه الذهب من عيار 21 ماركة BTC 16180 جنيهًا.

سعر ربع الجنيه الذهب

وصل سعر ربع الجنيه الذهب من عيار 21 ماركة BTC إلى 8090 جنيهًا.

نصائح الخبراء قبل الشراء أو بيع الذهب

تشهد أسعار الذهب حاليًا حالة من التذبذب نتيجة تقلبات السوق العالمية والمحلية، مما يؤثر على حركة البيع والشراء، ينصح الخبراء بمراقبة الأسعار عن كثب قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

إقرأ ايضا

العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2024

سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم الجمعة 20-12-2024 في المحلات

