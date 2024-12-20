سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم الجمعة 20-12-2024 في المحلات

سعر جرام الفضة.. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن أسعار الفضة خاصة سعر جرام الفضة عيار 925 الأكثر شيوعًا, وذلك تزامنًا مع حالة الاستقرار التي شهدها في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 20-12-2024 في مصر.

أسعار الفضة اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “جولد برايس”.

سعر جرام الفضة اليوم

تفاوت سعر جرام الفضة اليوم حسب النوع, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم

سعر جرام الفضة النقية عيار 999: 52.35 جنيه

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958: 50.20 جنيه

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925: 48.47 جنيه

سعر جرام فضة العملات عيار 900: 47.16 جنيه

سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800: 41.92 جنيه

سعر جرام الفضة عيار 880: 46.11 جنيه

سعر أونصة الفضة: 1,631.448 جنيه

سعر سبائك الفضة في مصر

جاءت أسعار سبائك الفضة اليوم كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم

سعر جرام الفضة: 69.76 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع

سعر أونصة الفضة: 2,153.51 جنيه للشراء، 1,620.97 جنيه للبيع

سعر سبيكة الفضة 50 جرام: 3,448.75 جنيه للشراء، 2,605.77 جنيه للبيع

سعر سبيكة الفضة 100 جرام: 6,871.26 جنيه للشراء، 5,211.54 جنيه للبيع

سعر سبيكة الفضة 200 جرام: 13,113.10 جنيه للشراء، 10,423.09 جنيه للبيع

سعر سبيكة الفضة 250 جرام: 16,129.11 جنيه للشراء، 13,028.86 جنيه للبيع

سعر سبيكة الفضة 500 جرام: 31,943.51 جنيه للشراء، 26,057.72 جنيه للبيع

سعر سبيكة الفضة 1 كيلو: 62,942.88 جنيه للشراء، 52,115.44 جنيه للبيع

سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

يتعبر سعر المصنعية هو ما يتحكم بأسعار الفضه خاصةً في مصر وليس سعر الفضه الخام نفسه ، وعادة يكون سعر المصنعية أعلى بكثير من سعر جرام الفضه الخام نفسه ، ويصل سعر مصنعية الفضه في مصر حوالى 25 جنيه تقريباً وقد تختلف قليلاً من محل الي آخر.

سعر تلميع الفضة

بلغ سعر تلميع الفضة وفقًا لأحد المواقع الشهيرة في بيع منتجات الفضة على الإنترنت بين 24 و28 جنيها فقط، ويمكن الاستعانة بمُلمعات طبيعية في المنزل تساعد في تلميع الفضة مثل الليمون والملح.

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