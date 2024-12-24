عيار 21 بكام النهاردة.. سعر الذهب اليوم في مصر 24 ديسمبر 2024

عيار 21 بكام النهاردة، تساؤل يهم بشكل كبير المستثمرين والمواطنين هذه الأيام خاصة بعد تراجع الأسعار اليوم، فقد شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضًا قدره 40 جنيهًا، حيث تراجعت أسعار مختلف الأعيرة في الأسواق المحلية، وذلك في وقت يشهد فيه الذهب تقلبات ملحوظة.

سعر الذهب اليوم في مصر 24 ديسمبر 2024

ويستعرض الموجز، فيما يلي سعر الذهب اليوم في مصر 24 ديسمبر 2024 بالصاغة بدون المصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

جرام عيار 24 سجل سعر الشراء 4263 جنيهًا وسعر البيع 4245 جنيهًا.

جرام عيار 22 سجل سعر الشراء 3908 جنيهات وسعر البيع 3892 جنيهًا.

عيار 21 بكام النهاردة

جرام عيار 21 سجل سعر الشراء 3730 جنيهًا وسعر البيع 3715 جنيهًا.

جرام عيار 18 سجل سعر الشراء 3197 جنيهًا وسعر البيع 3185 جنيهًا.

جرام عيار 14 سجل سعر الشراء 2487 جنيهًا وسعر البيع 2478 جنيهًا.

كما شهدت أسعار الدولار أيضًا انخفاضًا طفيفًا حيث سجل سعر الشراء 50.95 جنيهًا وسعر البيع 50.45 جنيهًا، بينما تراجعت الأونصة بقيمة 5 دولارات لتسجل 2612 جنيهًا للأونصة، أما الجنيه الذهب فقد سجل سعر الشراء 29840 جنيهًا وسعر البيع 29825 جنيهًا.

الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يعكس تراجعًا طفيفًا في الأسعار العالمية، وهو ما يساهم في جعل الذهب أكثر جذبًا للمستثمرين في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

أسعار السبائك الذهبية

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 214250 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 21425 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 10712 جنيهًا

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 85700 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42850 جنيهاً.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 42850 جنيهاً.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 133263 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 428500 جنيه.

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