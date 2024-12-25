سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 25-12-2024

يختلف سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشكل مستمر في الأسواق والبنوك المصرية، مما يثير اهتمام العديد من الأفراد الذين يتعاملون بالعملتين.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 165.99جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 165.49 جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.271 جنيهاً للشراء، و168.76 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر كالتالي 164.68 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 165.34 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 165.42جنيهاً للشراء، 164.40 جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 166.29 جنيهاً للشراء، 162.31 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 165.42جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 160.17جنيهاً



وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 165.39 جنيهاً للشراء، أما البيع 162.68 جنيهاً.



ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 158.17 جنيهاً للشراء، والبيع 165.45 جنيهاً.

الدينار الكويتي

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.20 جنيهاً للشراء، والبيع 166.20 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 157.63 جنيهاً للشراء، والبيع 165.49 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 154.15

جنيهاً للشراء، والبيع 165.40جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 155.89جنيهاً للشراء، والبيع 165.89 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.99 جنيهاً، والبيع 165.34 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 165.06 جنيهاً، بيع 165.41 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 158.59جنيهاً، والبيع 168.30جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 161.15

جنيهاً، والبيع 165.40 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.27 جنيهاً، والبيع 165.33 جنيهاً.



ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 158.90 جنيهاً، بيع 165.34جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 166.8 جنيهاً والبيع 168.8 جنيهاً.

1 دينار كويتي 166.8 جنيهاً

5 دينار كويتي 834.0 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,668.0 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,340.0 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,680.0 جنيهاً

1,000 دينار كويتي 166,800.0 جنيهاً

10,000 دينار كويتي 1,668,000.0 جنيهاً.

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