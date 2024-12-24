سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 24 ديسمبر 2024.. وصل كام انهارده؟
شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تغيرات طفيفة في السوق المحلية والبنوك، وسط متابعة دقيقة للتغيرات اليومية.
رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.
أفضل البنوك لـ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
- أفضل بنك لشراء الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بسعر 166 جنيهًا.
- أفضل بنك لبيع الدينار الكويتي البنك الأهلي اليوناني بسعر 165.63 جنيهًا.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
البنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 165.999 جنيه
- سعر البيع: 165.499 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- سعر الشراء: 165.995 جنيه
- سعر البيع: 164.867 جنيه
بنك مصر:
- سعر الشراء: 165.995 جنيه
- سعر البيع: 165.199 جنيه
بنك القاهرة:
- سعر الشراء: 166.028 جنيه
- سعر البيع: 164.953 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- سعر الشراء: 166.028 جنيه
- سعر البيع: 162 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
- سعر الشراء: 166.049 جنيه
- سعر البيع: 163.264 جنيه
بنك HSBC:
- سعر الشراء: 166.028 جنيه
- سعر البيع: 165.633 جنيه
بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 166.028 جنيه
- سعر البيع: 160.713 جنيه
البنك الأهلي القطري (QNB):
- سعر الشراء: 166.06 جنيه
- سعر البيع: 158.703 جنيه
كريدي أجريكول:
- سعر الشراء: 166.895 جنيه
- سعر البيع: 164.751 جنيه
البنك المصري الخليجي:
- سعر الشراء: 166.206 جنيه
- سعر البيع: 158.193 جنيه
المصرف المتحد:
- سعر الشراء: 166.06 جنيه
- سعر البيع: 154.636 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK):
- سعر الشراء: 166.428 جنيه
- سعر البيع: 156.472 جنيه
المصرف العربي الدولي:
- سعر الشراء: 166.028 جنيه
- سعر البيع: 165.633 جنيه
بنك الشركة المصرفية (SAIB):
- سعر الشراء: 166.06 جنيه
- سعر البيع: 165.6 جنيه
بنك الاستثمار العربي:
- سعر الشراء: 169.361 جنيه
- سعر البيع: 159.094 جنيه
البنك الأهلي الكويتي:
- سعر الشراء: 166.028 جنيه
- سعر البيع: 161.631 جنيه
البنك الأهلي اليوناني:
- سعر الشراء: 166.028 جنيه
- سعر البيع: 165.633 جنيه
بنك التنمية الصناعية:
- سعر الشراء: 166.028 جنيه
- سعر البيع: 165.633 جنيه
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
- سعر الشراء: 167.84 جنيه مصري.
- سعر البيع: 166.49 جنيه مصري.
- تغير: -0.6 جنيه مقارنةً بسعر أمس (168.44 جنيه).
اقرأ أيضًا: سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في مصر
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-12-2024 أمام الجنيه المصري