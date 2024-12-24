سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 24 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام انهارده؟

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تغيرات طفيفة في السوق المحلية والبنوك، وسط متابعة دقيقة للتغيرات اليومية.

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

أفضل البنوك لـ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

أفضل بنك لشراء الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بسعر 166 جنيهًا.

أفضل بنك لبيع الدينار الكويتي البنك الأهلي اليوناني بسعر 165.63 جنيهًا.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 165.999 جنيه

سعر البيع: 165.499 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 165.995 جنيه

سعر البيع: 164.867 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 165.995 جنيه

سعر البيع: 165.199 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 166.028 جنيه

سعر البيع: 164.953 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 166.028 جنيه

سعر البيع: 162 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 166.049 جنيه

سعر البيع: 163.264 جنيه

بنك HSBC:

سعر الشراء: 166.028 جنيه

سعر البيع: 165.633 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 166.028 جنيه

سعر البيع: 160.713 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

سعر الشراء: 166.06 جنيه

سعر البيع: 158.703 جنيه

كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 166.895 جنيه

سعر البيع: 164.751 جنيه

البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 166.206 جنيه

سعر البيع: 158.193 جنيه

المصرف المتحد:

سعر الشراء: 166.06 جنيه

سعر البيع: 154.636 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

سعر الشراء: 166.428 جنيه

سعر البيع: 156.472 جنيه

المصرف العربي الدولي:

سعر الشراء: 166.028 جنيه

سعر البيع: 165.633 جنيه

بنك الشركة المصرفية (SAIB):

سعر الشراء: 166.06 جنيه

سعر البيع: 165.6 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

سعر الشراء: 169.361 جنيه

سعر البيع: 159.094 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 166.028 جنيه

سعر البيع: 161.631 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

سعر الشراء: 166.028 جنيه

سعر البيع: 165.633 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 166.028 جنيه

سعر البيع: 165.633 جنيه

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سعر الشراء: 167.84 جنيه مصري.

سعر البيع: 166.49 جنيه مصري.

تغير: -0.6 جنيه مقارنةً بسعر أمس (168.44 جنيه).

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