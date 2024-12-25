اطلع على سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 حالة من التفاوت الطفيف بين مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-12-2024 في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

13.57 جنيه للبيع.

13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

13.57 جنيه للبيع.

13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

13.58 جنيه للبيع.

13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

13.57 جنيه للبيع.

13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

13.58 جنيه للبيع.

13.52 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

13.56 جنيه للبيع.

13.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

13.58 جنيه للبيع.

13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

13.60 جنيه للبيع.

13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

13.58 جنيه للبيع.

13.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

13.59 جنيه للبيع.

13.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

13.58 جنيه للبيع.

13.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

13.59 جنيه للبيع.

13.54 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

13.58 جنيه للبيع.

13.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

13.65 جنيه للبيع.

13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

13.57 جنيه للبيع.

13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

13.60 جنيه للبيع.

13.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

13.59 جنيه للبيع.

13.35 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

13.58 جنيه للبيع.

13.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

13.59 جنيه للبيع.

13.12 جنيه للشراء.

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