siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

اطلع على سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 حالة من التفاوت الطفيف بين مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-12-2024 في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

لا يفوتك

ارتفاع طفيف في سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-12-2024 أمام الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

  • 13.57 جنيه للبيع.
  • 13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

  • 13.57 جنيه للبيع.
  • 13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

  • 13.58 جنيه للبيع.
  • 13.51 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

  • 13.57 جنيه للبيع.
  • 13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

  • 13.58 جنيه للبيع.
  • 13.52 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

  • 13.56 جنيه للبيع.
  • 13.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

  • 13.58 جنيه للبيع.
  • 13.50 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

  • 13.60 جنيه للبيع.
  • 13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

  • 13.58 جنيه للبيع.
  • 13.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

  • 13.59 جنيه للبيع.
  • 13.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

  • 13.58 جنيه للبيع.
  • 13.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

  • 13.59 جنيه للبيع.
  • 13.54 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

  • 13.58 جنيه للبيع.
  • 13.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

  • 13.65 جنيه للبيع.
  • 13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

  • 13.57 جنيه للبيع.
  • 13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

  • 13.60 جنيه للبيع.
  • 13.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

  • 13.59 جنيه للبيع.
  • 13.35 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

  • 13.58 جنيه للبيع.
  • 13.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

  • 13.59 جنيه للبيع.
  • 13.12 جنيه للشراء.

اقرأ أيضًا: ارتفاع طفيف في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية

لا يفوتك

بكام سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري النهاردة

آخر تطورات سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-9-2024 بالسوق السوداء تزامنا مع أجازة البنوك
تم نسخ الرابط