العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم.. يُعد استقرار العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري الجمعة الموافق 27-12-2024 من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تتابعها الأسواق والمواطنون على حد سواء، حيث يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ويعكس حالة الاقتصاد المحلي في ظل التغيرات العالمية.

وشهد سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، مع استمرار التداول ضمن نفس النطاق السعري الذي استقرت عليه التعاملات خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة جهود الدولة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف مع بداية التعاملات الصباحية مع بداية صباح الجمعة الموافق 27-12-2024، وبالتالي يعد استقراره أمرًا حيويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الأعمال التجارية الدولية.

ومتابعة سعر الدولار يوميًا أصبحت ضرورية للمستوردين والمصدرين، وكذلك للأفراد الذين يتعاملون في العملات الأجنبية، لما له من تأثير مباشر على الأنشطة التجارية والاستثمارية.

الموجز يستعرض آخر تحديثات سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة، لتزويدكم بمعلومات دقيقة تساعدكم على اتخاذ قراراتكم المالية بثقة والضي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

واصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراره عند 50.815 جنيه للشراء و50.9526 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.88 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.

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