سعر الفراخ البيضاء والساسو اليوم الجمعة 27 ديسمبر.. الكيلو وصل كام؟

يهتم المواطنين دائمًا بأسعار السلع الأساسية وما يجد عليها من ارتفاع أو نسب انخفاض، ومن السلع التي يحرص المواطنين على متابعتها يوميًا أسعار الفراخ والبيض في السوق المصري.

ويوضح الموجز في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم 27 ديسمير 2024 في الأسواق، وكذلك سعر كرتونة البيض.

شهدت أسعار الفراخ والبيض في السوق المصري يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا مع بعض التغيرات الطفيفة، نوضحها.

ما سعر الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم 27 ديسمبر 2024؟

أسعار الفراخ

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة حوالي من 70 وحتى71 جنيهًا مصريًا، بينما يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى المستهلك النهائي في حدود 80 إلى 85 جنيهًا مصريًا.

أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة 27 ديسمبر

استقرت أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين عند مستوى 155 جنيهًا مصريًا للكرتونة، بينما سجلت أسعار البيض البلدي في المزرعة حوالي 130 جنيهًا مصريًا للكرتونة، والبيض الأبيض 148 جنيهًا، والبيض الأحمر 145 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الجمعة في المزرعة

تراوحت أسعار الفراخ الساسو بين 78 و79 جنيهًا مصريًا في المزرعة، في حين سجل سعر الكتكوت الأبيض حوالي 33 جنيهًا مصريًا، والكتكوت الساسو 19 جنيهًا مصريًا.

ما سعر الفراخ الأمهات البيضاء اليوم الجمعة؟

تراجع سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزرعة إلى 59 جنيهًا مصريًا.

أسعار الدواجن الطازجة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

- أوراك الدجاج بلغ سعر الكيلو الواحد حوالي 120 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة الطازجة التي يبلغ وزنها ما بين 1000 و 1100 جرام حوالي 160 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو صدور الدجاج الطازجة حوالي 270 جنيهًا.

- صدور الدجاج بالعظم الطازجة بلغ سعر 900 جرام منها حوالي 150 جنيهًا.

- وصل سعر 900 جرام من دبوس الدجاج الطازج إلى حوالي 135 جنيهًا.

- بلغ سعر 900 جرام من فيليه الدجاج الطازج حوالي 235 جنيهًا.

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