وظائف البريد المصري 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف البريد المصري 2025.. تزامنًا مع الإعلان عن فتح باب التقديم وذلك في إطار خطة الحكومة لتوسيع خدماته وتطوير بنيته التحتية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي وتقديم خدمات بريدية عصرية ننقل لكم التفاصيل عبر التقرير التالي.

ويُعد البريد المصري من أقدم المؤسسات الوطنية وأكثرها تأثيرًا في حياة المواطنين، حيث يوفر خدمات متعددة تشمل الشحن، والتحويلات المالية، وخدمات حكومية متنوعة، مما يجعله وجهة جذابة للراغبين في الحصول على وظيفة مستقرة ومتميزة.

وظائف البريد المصري 2025

وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030 لتحفيز التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، أعلن البريد المصري، إحدى أكبرالمؤسسات الحكومية في مصر،عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة لسنة 2025، مما يتيح فرص عمل جديدة للشباب المصري في مختلف التخصصات والفروع.

واستحوذت وظائف البريد المصري 2025 على اهتمام عدد كبير من المصريين الذين يسعون للحصول على عمل ثابت يساعدهم في تحسين مستوى المعيشة.

وجاء ذلك عقب قرار الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالموافقة على الاقتراح المقدم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يقضي بدمج المراحل الثلاث لمسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد في مسابقة واحدة.

وسيعرض لكم الموجز باقي التفاصيل .

المؤهلات المطلوبة لوظائف البريد المصري 2025

وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراءالمصري على زيادة عدد الوظائف المتاحة في البريد المصري إلى 2700 وظيفة بدلًا من 900 فقط، وتشمل التخصصات المطلوبة:

وظائف هندسية: يجب يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية المعتمدة (مثل الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية وظائف للمحامين: تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في القانون، بجانب اجتياز اختبار القيد بنقابة المحامين المصرية. وظائف الأخصائيين: تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مثل الاقتصاد ، المحاسبة، أو نظم المعلومات .

مواعيد اختبارات وظائف مسابقة البريد المصري 2024/2025

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مواعيد الاختبارات الإلكترونية الخاصة بوظائف البريد المصري، حيث جاءت كالآتي:

المتقدمون لوظائف المجموعة الهندسية ووظائف المحامين تبدأ الاختبارات في الفترة من 28 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 9 يناير 2025، بمركزتقييم القدرات والمسابقات التابع للجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، ويقع العنوان في صلاح سالم في 1 طريق النصر، الجولف، مدينة نصر، طريق النصر، محافظة القاهرة.

والمتقدمون لوظائف الأخصائيين سيتم الإعلان عن موعدهم لاحقًا.

المؤهلات المطلوبة لوظائف البريد المصري 2025

هندسة اتصالات.

هندسة حاسبات.

هندسة ميكانيكية.

ليسانس أداب.

ليسانس حقوق.

بكالوريوس التجارة.

بكالوريوس العلوم.

بكالوريوس التربية.

نظم المعلومات الإدارية.

بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.

الشروط المطلوبة لوظائف البريد المصري 2025

بعض الشروط التي يجب ان تكون متوفرة في الشخص المتقدم وذلك من اجل التقديم بكل سهولة، وسوف نتعرف علي تلك الشروط بالشكل التالي:

لابد ان يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

ويجب ان يكون المتقدم حاصل علي مؤهل عالي بما يتناسب مع وظيفته.

ويجب ان يكون الشخص خالي من الجرائم الجنائية.

ولابد من الشخص ان يقوم بالكشف الطبي وتأدية الامتحانات والاختبارات التي تقوم الهيئة بتوضيحها.

يجب ان يقوم الشخص بسداد رسوم بقيمة 26 جنية مصري.

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