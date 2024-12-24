اجتماع الحكومة الأسبوعي غداً بالعاصمة الإدارية.. لتعزيز التنمية الاقتصادية

يرأس الدكتورمصطفى مدبولي،رئيس الوزراء،اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا الأربعاء،لمناقشة وتحديد الأولويات لعدة ملفات حيوية،بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات الحكومة.

وسيقدم لكم الموجز كافة التفاصيل .

ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ويستكمل رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع، سلسلة اللقاءات التى كان قد بدأها مع عدد من الكتاب والمفكرين،كما يلتقي عددًا من المستثمرين فى القطاعات المختلفة.

اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن الثانوية العامة

وجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان قد عقد مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.

وأضاف «الحمصاني» أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لامتحانات الثانوية العامة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض بيانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وكذا عدد لجان الثانوية العامة وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.

وفي نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم في تأمين الامتحانات، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.

اقرأ أيضا: الحكومة تستعد لإطلاق منطقة جرجوب الاقتصادية بعد وضع اللمسات النهائية

كواليس متابعات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة