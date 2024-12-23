الحكومة تستعد لإطلاق منطقة جرجوب الاقتصادية بعد وضع اللمسات النهائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مقترح الهيكل التنظيمي لـ منطقة جرجوب الاقتصادية، وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من القيادات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, ويرصد الموجز التفاصيل

منطقة جرجوب

الخطط المستقبلية لتطوير منطقة جرجوب الاقتصادية

في بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة قد نفذت الميناء في منطقة جرجوب الاقتصادية، مشيرًا إلى العمل الجاري على مشروع للطاقة المتجددة في المنطقة.

كما لفت إلى المقترح الخاص بإنشاء منطقة اقتصادية في جرجوب، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة هذا المشروع، مع استعراض الدروس المستفادة من تجربة إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

عرض تفصيلي للمقترح الهيكلي للمنطقة الاقتصادية

قدم الفريق مهندس كامل الوزير عرضًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية، حيث تناول الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح على أساسها.

كما قدم الوزير مخططًا تفصيليًا لاستعمالات الأراضي في المنطقة، إلى جانب مقترحات لتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي الذي يشمل مختلف الوظائف الفنية والإدارية.

تعزيز الاستثمارات في منطقة جرجوب

من جانبه، قدم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مجموعة من المقترحات لدعم تمكين منطقة جرجوب الاقتصادية وجذب الاستثمارات إليها.

وتضمنت هذه المقترحات تحويل المنطقة إلى مركز صناعي لوجستي خدمى متكامل، ما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين في مختلف القطاعات.

إجراءات تنظيمية واستكمال الهيكل الإداري

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنظيمية الضرورية لاستكمال الهيكل التنظيمي للمنطقة الاقتصادية في جرجوب.

وشمل ذلك مقترحًا بأن يتولى مجلس الإدارة صلاحيات واسعة وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2002، مع أهمية الانتهاء من تعيين الموظفين واختيار الكفاءات المطلوبة لتفعيل الهيكل التنظيمي المقترح.

خطة ترويجية لجذب الاستثمارات

تم التطرق إلى أهمية وضع خطة ترويجية لـ منطقة جرجوب الاقتصادية، تشمل تحضير فرص استثمارية محددة وترويجها عبر المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية، كما تم التأكيد على أهمية المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية لتعزيز استقطاب الاستثمارات.

الخطوات القادمة والإجراءات التنفيذية

في ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتقديم التصور النهائي بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية في جرجوب، على أن يتم عرضه على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

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