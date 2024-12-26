حقيقة زيادة أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود الخميس 26 ديسمبر 2024

شهدت معدلات البحث عن أسعار البنزين في محطات الوقود اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، ارتفاعًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعد تردد شائعات حول إمكانية وجود زيادة جديدة في الأسعار، وجاء ذلك وسط تساؤلات من المواطنين الذين يتابعون عن كثب أي تغييرات قد تطرأ على الأسعار، ونرصد لكم عبر الموجز حقيقة أسعار البنزين زيادة جديدة مع بداية 2025.

أسعار البنزين في محطات الوقود اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

ووفقًا للتحديثات الصادرة اليوم، فإن سعر لتر بنزين 80 استقر عند 13.75 جنيهًا للتر، وسط ترقب كبير من المواطنين لما قد يصدر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تراجع الأسعار بشكل مستمر بناءً على آلية التسعير العالمية:

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر.

السولار: 13.30 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.

غاز السيارات: 7.00 جنيهًا للمتر المكعب.

أسعار المازوت والغاز

المازوت الصناعي: 9,500 جنيهًا للطن.

أسطوانة الغاز التجارية: 200 جنيهًا.

أسطوانة الغاز المنزلية: 150 جنيهًا.

تأتي هذه الأسعار في وقت تتزامن فيه مع استقرار ملحوظ في محطات الوقود، التي تلتزم بالأسعار المعلنة سابقًا، والتي تم تحديدها بناءً على عدة عوامل مثل أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الدولار.

سعر البنزين في مصر

هل تشهد أسعار البنزين زيادة جديدة مع بداية 2025؟

تلتزم الحكومة بعدم رفع أسعار البنزين قبل أبريل 2025، تظل العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل أسعار النفط وسعر صرف الدولار، هي العوامل الرئيسية التي تحدد قرارات تعديل الأسعار، ومع هذه الخلفية الاقتصادية، يظل السؤال الأهم في أذهان المواطنين: هل سترتفع أسعار البنزين مع بداية 2025؟

وعليه، لا يتوقع أن يتم زيادة أسعار البنزين والسولار في بداية 2025، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تشهد زيادة مع حلول يونيو 2025، وذلك مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود الحكومية، هذا التوقع يرجع إلى التزام الحكومة بتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي طلب من الحكومة المصرية رفع الدعم عن البنزين بشكل نهائي بحلول عام 2026.

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