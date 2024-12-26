آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. الحق قدم بسرعة

شقق الإسكان الاجتماعي.. مع اقتراب نهاية العام، تزايد اهتمام المواطنين في مصر بمواعيد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، خاصة مع التعديلات الجديدة التي أصدرتها وزارة الإسكان، حيث قررت الوزارة تمديد فترة شراء كراسة الشروط وسداد مقدم الحجز حتى 31 ديسمبر 2024، بعد أن كان الموعد النهائي في 24 ديسمبر، مما يتيح المزيد من الفرص للمواطنين للتقديم، كما تم تمديد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي حتى 15 يناير 2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ومن جانبها، قررت وزارة الإسكان، مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5» وذلك حتى الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، حيث يستهدف برنامج "سكن لكل المصريين 5" توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بأسعار تبدأ من 542 ألف جنيه لوحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا، وتصل إلى 700 ألف جنيه للمساحات الأكبر التي تصل إلى 90 مترًا مربعًا، ويشمل البرنامج طرح 78,730 وحدة سكنية في مختلف المحافظات.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

كما تتوفر كراسات الشروط في نحو 400 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، ويمكن شراء الكراسة مقابل 300 جنيه بالإضافة إلى مصروفات إدارية تبلغ 355 جنيهًا، وتبدأ ساعات العمل في المكاتب من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، مع تمديد ساعات العمل في بعض المكاتب حتى 6 مساءً، كما يمكن للمواطنين التقديم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر الرابط التالي من هنا.

مع اقتراب نهاية العام، تستمر وزارة الإسكان في طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2024، وتوضح الخطوات الأساسية للتقديم على الوحدات المتاحة:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص.

2. تسجيل البيانات الشخصية وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

3. اختيار الدور المطلوب.

4. الضغط على "أرغب في التقديم" وإكمال البيانات المطلوبة.

تفاصيل الأسعار وأقساط الوحدات شقق الإسكان الاجتماعي

-الوحدات بسعر 542 ألف جنيه (75 مترًا): متاحة في الجيزة (حدائق أكتوبر)، المنوفية (السادات)، والمنيا (المنيا الجديدة).

الأقساط:

العام الأول: 5,000 جنيه (كل 3 أشهر).

العام الثاني: 6,000 جنيه (كل 3 أشهر).

العام الثالث: 7,000 جنيه (كل 3 أشهر).

الدفعة المقدمة: 20,000 جنيه عند التعاقد.

-الوحدات بسعر 650 ألف جنيه (90 مترًا):

متاحة في القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)، الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة)، الشرقية (العاشر من رمضان)، وأسوان (أسوان الجديدة).

الأقساط:

العام الأول: 7,000 جنيه (كل 3 أشهر).

العام الثاني: 8,000 جنيه (كل 3 أشهر).

العام الثالث: 9,000 جنيه (كل 3 أشهر).

الدفعة المقدمة: 20% من إجمالي السعر عند التعاقد.

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