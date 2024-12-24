آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعى .. سكن لكل المصريين 5

شقق الإسكان الاجتماعى .. سكن لكل المصريين 5 .. حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم تمديد فترة التقديم لحجز وحدات سكن لكل المصريين 5 حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بعد أن كان الموعد المحدد سابقًا هو 24 ديسمبر، موضحة أن القرار يأتي لتعويض فترة التوقف المؤقت ومنح فرصة إضافية للراغبين في حجز الوحدات، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعى

تم تمديد فترة التقديم لحجز وحدات سكن لكل المصريين 5 حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 هذا التمديد إلى إتاحة المزيد من الوقت للمواطنين للاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية التي تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لجميع المصريين.

تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين 5

تشمل مبادرة سكن لكل المصريين 5 نحو 78,730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

تستهدف المبادرة محدودي ومتوسطي الدخل.

تمتد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز لمدة أسبوع إضافي.

أماكن بيع كراسات شروط سكن لكل المصريين 5

يبلغ سعر كراسة الشروط 300 جنيه، بالإضافة إلى 355 جنيهًا كمصروفات إدارية.

يمكن الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة في جميع المحافظات.

مواعيد العمل للمكاتب من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وبعض المكاتب تعمل حتى 6 مساءً.

خطوات التقديم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعى

الدخول إلى رابط التقديم: https://cservices.shmff.gov.eg/. إدخال البيانات المطلوبة، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي السارية. اختيار الوحدة المرغوب فيها وإتمام ملء البيانات.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعى

الوحدات بسعر 542 ألف جنيه (75 مترًا):

الأماكن: الجيزة (حدائق أكتوبر)، المنوفية (السادات)، المنيا (المنيا الجديدة).

دفعة ربع سنوية تبدأ بـ 5 آلاف جنيه وتزداد تدريجيًا.

وزارة الإسكان

الوحدات بسعر 650 ألف جنيه (90 مترًا):

الأماكن: القاهرة (15 مايو وحدائق العاصمة)، الجيزة (أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر)، الشرقية (العاشر من رمضان)، أسوان (أسوان الجديدة).

دفعة ربع سنوية تبدأ بـ 7 آلاف جنيه.

الوحدات بسعر 700 ألف جنيه (90 مترًا):

تقع في الإسكندرية (برج العرب الجديدة).

دفعة ربع سنوية تبدأ بـ 7 آلاف جنيه.

مواعيد استلام شقق الإسكان الاجتماعي

الاستلام الفوري: متاح للمواطنين الذين أتموا الإجراءات.

الاستلام خلال 36 شهرًا: للوحدات تحت الإنشاء.

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