رابط تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن حالة الطلب

شقق الإسكان الاجتماعي.. يتزايد اهتمام المواطنين بشكل ملحوظ عبر محركات البحث جوجل للاستفسار عن رابط تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي، وذلك بهدف الاستعلام عن حالة الطلب ومعرفة آخر المستجدات المتعلقة به.

وتعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي، للاستعلام عن حالة الطلب، حيث يعتبر التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي من الأمور التي تشغل اهتمام العديد من المواطنين، مما يدفع المتقدمين للبحث عن رابط الاستعلام عن حالة الطلب عبر موقع الإسكان الاجتماعي من هنا.

رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان عن رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي لتمكين المواطنين من حجز الوحدات السكنية للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل. وللراغبين في إنشاء حساب جديد، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الرابط المحدد.

الضغط على "تقديم طلب وحدة سكنية".

إدخال الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقمًا.

تسجيل رقم البطاقة الشخصية، رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور عبر الرمز المرسل إلى الهاتف.

إدخال بيانات الحالة الاجتماعية والنوع (ذكر أو أنثى).

في الخطوة الأخيرة، يتم وضع علامة صح في مربع "لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام"، ثم الضغط على "تسجيل".

رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

توفر وزارة الإسكان الاجتماعي عدة طرق للمواطنين للاستعلام عن حالة طلب التقديم على شقق الإسكان في مختلف المناطق. يمكن للمتقدمين الاستعلام عن طلباتهم باستخدام الرقم القومي عبر موقع وزارة الإسكان، كما يمكنهم أيضًا الاستفسار من خلال أرقام الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهي:

الاتصال على الرقم "1188" أو "5777" من أي هاتف محمول.

الاتصال من الخط الأرضي على الرقم "090071117".

إرسال رسائل نصية عبر الرقم "1124" بتكلفة 3 جنيهات للرسالة.

رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

آخر موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يرغب العديد من المواطنين في معرفة آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، وذلك بعد قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتمديد فترة رفع المستندات اللازمة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 5".

وقد أعلن الصندوق أن آخر موعد لرفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني سيكون في 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين اشتروا كراسات شروط "سكن لكل المصريين 5" وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

يذكر أن مبادرة سكن لكل المصريين 5 تشمل طرح 78,730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، موزعة على مختلف محافظات مصر، مع توفير شقق جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء.

رابط تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

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