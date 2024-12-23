آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.. إليك كافة التفاصيل

شقق الإسكان الاجتماعي.. أعلنت وزارة الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة شراء كراسة الشروط وسداد مقدم الحجز للمواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، حتى يوم 31 ديسمبر 2024، بعد أن كان الموعد السابق محددًا في 24 ديسمبر 2024.

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي

تتضمن المبادرة طرح 78,730 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا, وتبدأ أسعارها من 542 ألف جنيه لمساحة 75 مترًا مربعًا، وتصل إلى 700 ألف جنيه لمساحة 90 مترًا مربعًا, وذلك حسب الموقع والمحافظة التي تقع فيها الوحدة.

أماكن بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، من حوالي 400 مكتب بريد مميكن في جميع محافظات الجمهورية, أثناء ساعات العمل في المكاتب والتي تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وبعض المكاتب تعمل حتى الساعة 6 مساءً, تبلغ تكلفة الكراسة نحو 300 جنيه بالإضافة إلى مصروفات إدارية قدرها 355 جنيهًا.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يستعرض “الموجز” خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي كالتالي:

آخر موعد لتقديم شقق الإسكان الاجتماعي

الدخول على الموقع الإلكتروني “اضغط هنا”. تسجيل البيانات الشخصية وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. اختيار الدور المطلوب. الضغط على "أرغب في التقديم" وإكمال البيانات المطلوبة.

أسعار وقسط شقق الإسكان الاجتماعي

جاء أسعار الوحدات وأقساطها بناءً على المساحة والموقع، وتوزعت الوحدات كالتالي:

آخر موعد لتقديم شقق الإسكان الاجتماعي

الوحدات بسعر 542 ألف جنيه (75 مترًا)

جاءت هذه الوحدات في المحافظات التالية: الجيزة (حدائق أكتوبر)، المنوفية (السادات)، المنيا (المنيا الجديدة), والأقساط ستكون كالتالي:

العام الأول: 5,000 جنيه (كل 3 أشهر).

العام الثاني: 6,000 جنيه (كل 3 أشهر).

العام الثالث: 7,000 جنيه (كل 3 أشهر).

الدفعة المقدمة: حد أدنى 20,000 جنيه عند التعاقد.

الوحدات بسعر 650 ألف جنيه (90 مترًا)

تتوافر هذه الوحدات في المحافظات التالية: القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)، الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة)، الشرقية (العاشر من رمضان)، أسوان (أسوان الجديدة), الأقساط ستكون كالتالي:

العام الأول: 7,000 جنيه (كل 3 أشهر).

العام الثاني: 8,000 جنيه (كل 3 أشهر).

العام الثالث: 9,000 جنيه (كل 3 أشهر).

الدفعة المقدمة: 20% من إجمالي سعر الوحدة عند التعاقد.

الوحدات بسعر 700 ألف جنيه (90 مترًا)

تم تخصيص هذه الوحدات في محافظة الإسكندرية (برج العرب الجديدة), والأقساط ستكون كالتالي:

العام الأول: 7,000 جنيه (كل 3 أشهر).

العام الثاني: 8,000 جنيه (كل 3 أشهر).

العام الثالث: 9,000 جنيه (كل 3 أشهر).

الدفعة المقدمة: 20% عند التعاقد.

مواعيد استلام شقق الإسكان الاجتماعي

تتراوح مواعيد استلام الوحدات بين الفوري والوحدات تحت الإنشاء:

الوحدات الجاهزة ستكون متاحة للاستلام الفوري بمجرد الانتهاء من الإجراءات.

الوحدات تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

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تفاصيل أقساط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وآخر موعد للحجز