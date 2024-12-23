رابط تسجيل الدخول على موقع شقق الإسكان الاجتماعي.. خطوات التسجيل والرابط

شقق الإسكان الاجتماعي.. طرحت وزارة الإسكان شقق سكنية خلال الفترة السابقة، وحددت شروط لحجز الوحدة السكنية من الإسكان الاجتماعي ويكون من بينها، إنشاء حساب وتسجيل الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث أكدت الوزارة، أن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 سيكون عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لفئات مُنخفضي ومحدودي ومتوسطي الدخل، حيث سيجرى إعلان فتح الحجز عليها بداية من نوفمبر القادم، وهذا ما سيناقشه الموجز في السطور التالية.

شقق الإسكان الإجتماعي

كيفية إنشاء حساب وتسجيل الدخول على رابط الإسكان الاجتماعي

إليكم فيما يلي أهم خطوات إنشاء حساب وتسجيل الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي، مثل ما حددها الصندوق التي يجب اتباعها لإتمام عملية للتسجيل عن طريق الموقع الرسمي، وذلك للتمكن من حجز وحدة سكنية خلال الطرح القادم، وجاءت كالآتي:

1- في البداية الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق الضغط على «رابط التسجيل».

2- ثم تصفح الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية».

3- وأيضاً تسجيل الإسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية.

4- وبالإضافة إلى تسجيل رقم البطاقة الشخصية.

5- وبعد ذلك تسجيل رقم التليفون المحمول.

6- وبعدها كتابة كلمة المرور.

7- والآن قم بتأكيد كلمة المرور من خلال الرمز المرسل لهاتفك.

8- وفي هذه الخطوة قم بتسجيل بياناتك من حيث النوع «ذكر، أنثى».

9- وقم بتسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية «أعزب، متزوج، مطلق، أرمل».

10- وأخيراً ضع علامة صح في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام»، ثم الضغط على كلمة «تسجيل».

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تشتمل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 على معايير عديدة التي يلزم وجودها قبل حجز الوحدات، ومنها الآتي:

-أولا يرجى في المتقدم أن يكون شخصًا طبيعيًا ومصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا.

-وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وأن يكون لديه أهلية التصرف والتعاقد أيضاً.

-ولا يسمح للأسرة سواء الزوج أو الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة، وذلك بالطبع باستثناء ذوي الهمم.

-ويحق أيضاً للمواطنين من ذوي الهمم أو ذويهم بولاية التقدم للحجز.

-ويُعد الإعلان عن الطرح وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع، ومكملًا أيضاً لأحكامه.

-وتتيح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكافة من المشاريع الآتية:

“مشروع جنة للإسكان الفاخر، و مشروع سكن مصر، وأيضاً مشروع جنة مصر، ومشروع الإسكان المتميز، مشروع روضة العبور”، وللدخول عليه قم بالضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول على رابط شقق الإسكان

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