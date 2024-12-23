شروط شقق التمويل العقاري 2024 وخطوات الحجز إليكترونيا

أعلنت وزارة الإسكان عن تمديد مهلة التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي حتى نهاية ديسمبر الجاري، وأتاحت للمواطنين رفع أوراقهم إلكترونيًا عبر رابط موقع صندوق التمويل العقاري، للاستفادة من الخدمة، يمكن الدخول إلى الرابط المخصص وتقديم الطلبات بسهولة، هذا إلى جانب الإعلان عن شروط شقق تمويل عقاري 2024 يستعرضها الموجز في هذا التقرير.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان

للمتزوجين

بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة.

قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء (مميكنة).

قيد عائلي مميكن.

استمارة الحجز والإقرار من كراسة الشروط.

إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز.

عقد إيجار إذا كان العنوان مختلفًا عن بطاقة الرقم القومي، مع إيصال مرافق (كهرباء، مياه، أو غاز).

مفردات مرتب للزوج والزوجة في حالة عملها أو إقرار بعدم العمل.

كيفية الاستعلام عن حالة الطلب

الإعلان العاشر

يمكن للمتقدمين في الإعلان العاشر لصندوق التمويل العقاري الاستعلام عن حالة طلباتهم من خلال الأرقام المخصصة: 1188، 5777، أو 5999، ويتم إرسال رسالة نصية بالرقم القومي للحصول على معلومات حول الطلب.

تمويل عقاري

تفاصيل شروط شقق تمويل عقاري 2024 لمحدودي الدخل

شروط شقق تمويل عقاري 2024

ويقدم الموجز، الشروط الواجب توافرها للحصول على شقق تمويل عقاري 2024، على النحو التالي..

ألا يتجاوز الدخل الشهري 8000 جنيه للأعزب و10,000 جنيه للأسرة.

عدم امتلاك وحدة سكنية مسبقًا حتى عن طريق الميراث.

العمر بين 21 و60 عامًا عند انتهاء فترة القرض.

مدة وقيمة التمويل

الحد الأدنى لمدة القرض: 5 سنوات، والحد الأقصى: 20 سنة.

قيمة التمويل تصل إلى 80% من سعر الوحدة، مع سداد مقدم يتراوح بين 20% و50%.

نسبة الفائدة وشروط السداد

سعر الفائدة يتراوح بين 5% إلى 7% متناقص.

لا يتجاوز القسط الشهري 40% من صافي الدخل الشهري، بحد أقصى 50% عند وجود التزامات مالية أخرى.

نصائح لتقديم ناجح

استخدم بريدك الإلكتروني الشخصي لمتابعة تحديثات الطلب.

استفسر عبر أرقام خدمة العملاء لأي استيضاح عن الشروط.

تأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وتقديمها بدقة.

تأتي هذه الجهود لتيسير حصول المواطنين على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم، ضمن مبادرات التمويل العقاري المقدمة من البنك المركزي، وذلك بعد استيفاء شروط شقق تمويل عقاري 2024.

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