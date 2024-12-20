كيفية تسجيل الدخول صندوق التمويل العقاري؟ رابط مباشر

منذ أن أعلنت وزارة الإسكان عن طرحها شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل في مشروع سكن لكل المصريين 5، ويبحث الكثير من المواطنين عن كيفية تسجيل الدخول صندوق التمويل العقاري وطريقة التقديم، وهذا ما سيوضحه الموجز في السطور التالية تفصيلًا.

تسجيل الدخول صندوق التمويل العقاري

يمكن للمواطنين من خلال تسجيل الدخول على صندوق التمويل العقاري، التقديم على شقق الإسكان وذلك من خلال اتباع الخطوات التي سنعرضها في هذا التقرير.

- الخطوة الأولى تسجيل الدخول لصندوق التمويل العقاري من خلال النقر هــنا للوصول مباشرة.

عقب الدخول إلى الموقع الخاص بصندوق التمويل العقاري يجب عليك النقر على كلمة إنشاء حساب جديد.

وزارة الإسكان

- تصفح الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية».

- تسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية.

- تسجيل رقم البطاقة الشخصية.

- سجل رقم التليفون المحمول الخاص بك.

- كتابة كلمة مرور وتأكد من حفظك لها جيدًا وذلك ضمان للوصول للحساب مرة أخرى.

- تأكيد كلمة المرور من خلال الرمز المرسل لهاتفك.

- تسجيل بياناتك من حيث النوع ذكر، أنثى.

- تسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية أعزب، متزوج، مطلق، أرمل.

- وضع علامة صح في مربع لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام، ثم الضغط على كلمة تسجيل.

وبهذه الطريقة ستتمكن من إنشاء حساب خاص بك للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة مؤخرًا.

جدير بالذكر أنه بينت وزارة الإسكان في وقت سابق لها عن أن آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه تم التمديد حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.

وبدورها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،في تصريحات سابقة، أن قرار تمديدآخر موعد لشراء كرسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، يأتي بهدف تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن.

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