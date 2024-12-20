هل يجوز الدعاء لله عز وجل والصلاة في بداية السنة الميلادية الجديدة؟

الدعاء لله والصلاة في ليلة رأس السنة الميلادية.. يوجد سؤال يراود الكثير من المسلمين دائماً وهو، هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية، بنية قدوم عام جديد، يعد بدعة أم لا؟.. وهذا سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وهذا ما سيناقشه الموجز فيما يلي.

الدعاء لله تعالى في بداية العام الجديد

الدعاء لله والصلاة في ليلة رأس السنة الميلادية

ورد الشيخ فخر، قائلًا: إنه لا يمكن اعتبار الركعتين بدعة على الإطلاق، فلا مانع أن نبدأ سنة جديدة بصلاة ودعاء للمولى عز وجل فهذا يعد أمر طيب حسن.

وأشار أيضاً إلى حول كونها بدعة منكرة قائلًا، إن الأمر بعيد كل البعد عن البدع، كما أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل كل ليلة، وأضاف أننا يمكننا أن نصلي ركعتين بنية طاعة الله، في وقت قد يعصيه البعض فيه.

هل يجوز تخصيص يوم للدعاء ؟

نبه مفتي الجمهورية، على أن من البدع المنهجية المنكرة التي انتشرت بين بعض المتعالمين في هذا الوقت: الادِّعاءُ بأن تخصيصَ أوقات معينة للدعاء أو العبادة هو أمر مُبتَدَعٌ لا يجوز، وهذه الدعوى الباطلة هي البدعة الحقيقة، وهي من بِدَعِ الضلالةٍ التي لم يُسبَقْ إليها أصحابُها، ولم يُعوِّل عليها أيضاً أحد من أهل العلم في قديم الدهر أو حديثه.

وتابع فخر قائلاً: وتخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة للدعاء أو العبادة جائزٌ شرعًا، وهو يعتبر أمرٌ جرى عليه المسلمون عبر القرون، ونص أهل العلم من كافة المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية، مستدلًا على ذلك بقول الإمام أبو العباس القرطبي المالكي في "المفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 510، ط. دار ابن كثير) وفي شرحه لحديث إبن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي مسجد قباء كلَّ سبتٍ ماشيًا وراكبًا: [وفي إتيانه صلى الله عليه وآله وسلم قباء كلَّ سبتٍ: دليلٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك].

وتم نقل قول الإمام الحافظ القاضي عياض المالكي في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 520، ط. دار الوفاء): [وقوله "كلَّ سبت": فيه جواز تخصيص مثل هذا، وقد كره ابن مسلمة هذا مخافة أن يُظَنَّ أن ذلك سُنّةٌ له في ذلك اليوم، ولعله لم يبلغه هذا الحديث، وفيه أيضًا حجةٌ لجواز تخصيص الأئمة والصالحين بعض الأيام من الجمعة بنوع من القربات، أو بزيارة الإخوان، أو افتقاد بعض أمورهم، أو بجعله ذلك يوم راحته من أشغال العامة وإجمام نفسه، كان سبتًا أو غيره، مما لم يتمالأ الناس كلهم على هذا في يوم واحد فيظنه الجاهل سنة، ولعل مثل هذا هو الذى كره ابن مسلمة، وإن كان متقدمو شيوخنا كرهوا تخصيص ذلك الحكم بيوم معلوم، وقالوا: ولكن إذا احتاج إلى ذلك من إجمام نفسه أو افتقاد ضيعته: فعَلَه؛ أي: وقتَ احتياجه].

وجاء قول الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم" (9/ 171، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقوله "كلَّ سبت": فيه إجازة تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب وقول الجمهور، وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، وقالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث والله أعلم]، وقال أيضا العلامة سراج الدين بن الملقن الشافعي في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (9/ 241، ط. دار النوادر): [وفي إتيانه صلى الله عليه وآله وسلم إيَّاه يومَ السبت: دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك].. وصرح أيضاً الحافظ إبن حجر العسقلاني الشافعي في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" (3/ 69، ط. دار المعرفة): [وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالةٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك].

وأردف قائلاً: وقال الحافظ بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (7/ 259، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفيه دليل أيضاً على جواز تخصيص بعض الأيام بنوع من القرب، وهو كذلك إلا في الأوقات المنهي عنها؛ كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أو تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام].

الدعاء لله في نهاية العام

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