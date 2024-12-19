حكم حلق شعر المولود.. مفتي الجمهورية يجيب وعليه إجراء هذا الأمر

فتوى عن حكم حلق شعر المولود..

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية حكم حلق شعر المولود سواء كان ذكرًا أو أنثى، في فتوى صدرت عن دار الإفتاء المصرية، ورد المفتي على استفسار تلقته الدار حول حكم حلق شعر المولودة الأنثى وما إذا كان يختلف عن الذكر.

وتوضح الموجز الحكم الشرعي لحلق شعر المولود في السطور التالية

الحكم الشرعي لحلق شعر المولود



أكد المفتي أن حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة، أو ما يعادل قيمتهما، يعد أمرًا مستحبًا في الإسلام، دون وجود فرق بين الذكر والأنثى، واستند في ذلك إلى رواية عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قامت بوزن شعر أبنائها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، ثم تصدقت بوزنه فضة، وأخرج هذه الرواية الإمام مالك في كتاب "الموطأ".

التصدق بوزن الشعر والاحتياطات الصحية



أضاف الدكتور عياد أن حلق شعر المولود والتصدق بوزنه يهدف إلى شكر نعمة الله تعالى وإظهار التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. كما أن هذا الإجراء يحمل رمزية للتطهير والنظافة، إذ يزيل ما قد يكون علق بالمولود من شوائب أثناء الولادة.

وأشار المفتي إلى أنه إذا كان هناك خشية من وقوع ضرر على رأس المولود بسبب الحلق، يُترك هذا الإجراء للحفاظ على سلامته، ويُكتفى بتقدير وزن الشعر والتصدق بقيمته.

العقيقة وحلق الشعر من مظاهر شكر النعمة



ذكر الدكتور عياد أن نعمة الولد من أعظم نعم الله على الإنسان، وتستدعي شكر الله تعالى عليها. ومن صور هذا الشكر العقيقة عن المولود، وحلق شعره والتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة. وبيّن أن هذه الأعمال قد تكون سببًا لجلب البركة والخير في حياة المولود.

فوائد حلق شعر المولود



اختتم المفتي تصريحاته بأن حلق الشعر يساهم في تطهير رأس المولود وتحقيق النظافة، بجانب كونه تعبيرًا عن الامتنان لله تعالى، كما أن التصدق بوزن الشعر يعكس روح التكافل الاجتماعي وينشر الخير بين الناس.

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