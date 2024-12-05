على جمعة يكشف عن سر السعادة الحقيقية في الأنس بالله

الأنس بالله.. "من عرف ربه لم ينشغل بغيره"، هذه المقولة تلخص سر السعادة الحقيقية التي يجدها الإنسان في الأنس بالله تعالى تعالى، ففي وقت يسعى فيه الكثيرون وراء متع الدنيا مثل المال والشهرة، يكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عن الطريق إلى السعادة الحقيقية التي تتحقق من خلال الانشغال بذكر الله والتقرب إليه، فمن يعرف عظمة الله وقدره، لا يستطيع أن يجد شيئًا يعادل هذه السعادة في غيره، بل يصبح قلبه متعلقًا بالله مهما كانت مشاغل الحياة.

وفي هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي شرحًا من الدكتور علي جمعة حول كيفية الوصول إلى الأنس بالله تعالى وكيفية تحقيق الطمأنينة والسكينة التي تغني عن كل متاع الدنيا.

الأنس بالله

ما هو سر السعادة الحقيقة

أكد الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن سر السعادة هو الأنس الحقيقي الذي لا يتحقق إلا بالانشغال بالله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن هذا الأنس يتحقق بكثرة ذكر الله عز وجل. وأوضح فضيلته أن "من عرف ربه لم ينشغل بغيره"، معبرًا عن أن من يعرف عظمة الله وكماله وقدره لا يمكنه أن يجد شيئًا في الدنيا يستحق أن يشغله عن الله.

سر السعادة الحقيقية من خلال ذكر الله

وأضاف الدكتور علي جمعة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "من عرف الله سبحانه وتعالى وأدرك جلاله، لا يمكنه أن يلتذ بشيء آخر غير هذا الأنس الإلهي." وأوضح فضيلته قائلاً: "من ذاق عرف، ومن عرف اغترف"، مشيرًا إلى أن الإنسان الذي يذوق حلاوة الأنس بالله لا يمكنه أن يجد راحة في أي شيء آخر، وأكد على أن من يداوم على ذكر الله يصل إلى حالة من الأنس بالله، بحيث يظل قلبه مرتبطًا به، حتى وإن انشغل ظاهريًا بمشاغل الحياة.

الأنس بالله

القلوب مع الله رغم مشاغل الحياة

وتابع فضيلته أن البعض قد ينشغلون في الحياة اليومية بمشاغل العمل والأسرة، ولكن قلوبهم تظل مع الله، وهذا هو سر السعادة الحقيقية التي تتحقق من خلال الإيمان بالذكر الدائم لله تعالى، فحتى في لحظات الانشغال، يبقى قلب المؤمن في حالة اتصال دائم مع الله، مما يمنحه الاطمئنان الداخلي.

الأنس بالله

الطريق إلى الاطمئنان والسكينة

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور علي جمعة أن الطريق إلى السعادة الحقيقية هو السبيل إلى الاطمئنان والسكينة، وأن الارتباط بالله تعالى يوفر للإنسان القوة والراحة النفسية التي لا يمكن لأي شيء آخر أن يمنحها، فالإيمان بالله والتعلق به يعطيان الإنسان سلامًا داخليًا، مهما كانت تحديات الحياة.

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