علي جمعة يكشف سر العبادة التي تحول حياة المسلم وتحميه من الشرور

سر العبادة التي تحول حياة المسلم.. كشف الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سر العبادة التي تعتبر مفتاحًا لتحويل حياة المسلم وتغذّي روحه، وأوضح جمعة أن هناك عبادة معينة يمكن أن تحدث تغييرًا عميقًا في حياة الفرد، مما يعزز توازنه الروحي والنفسي ويقوي صلته بالله عز وجل، وفي هذا السياق، تحدث جمعة عن الأثر الكبير لهذه العبادة في حياة المسلم اليومية، مشيرًا إلى أن لها تأثيرًا لا يقتصر على الجانب الروحي فقط، بل يمتد ليشمل سلوكيات الفرد وقراراته، فما هي هذه العبادة؟ وكيف يمكن أن تساهم في تغيير حياة المسلم؟ يكشف لكم موقع الموجز التفاصيل في التقرير التالي عن سر العبادة التي تحول حياة المسلم .

سر العبادة التي تحول حياة المسلم

ذكر الله يعزز التواصل المستمر مع الله

أكد الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن ذكر الله عز وجل يحتل مكانة رفيعة تتفوق على العبادات الأخرى مثل الصلاة والصيام والحج، وأوضح جمعة أن الذكر يعد الركيزة الأساسية التي تجمع وتربط جميع العبادات، مما يظل المسلم في حالة من التواصل المستمر مع ربه طوال حياته.

الذكر في القرآن الكريم: أعظم من أي عبادة أخرى

في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أشار جمعة إلى أن الله سبحانه وتعالى أكد في القرآن الكريم مرارًا أن ذكره أعظم من أي عبادة أخرى، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ»، كما بيّن أن الذكر لا ينفصل عن الصلاة، بل يبدأ بها وينتهي بها، حيث تبدأ الصلاة بذكر الله وتنتهي بتحية السلام، التي هي جزء من الذكر.

وأضاف الدكتور علي جمعة: "ذكر الله يحيط بالمسلم في كل عباداته، فحين نؤذن نذكر الله، وعند الصلاة نبدأ ونختم بذكره، وبعد الصلاة نتابع الذكر بالتسبيح والتحميد، وبذلك يصبح الذكر محورًا لحياة المسلم وأساسًا لكل عبادة، حيث يكون حاضرًا قبل العبادات، وأثناءها، وبعدها".

سر العبادة

الذكر يغمر حياة المسلم اليومية ويحميه من الفواحش

وتابع قائلاً: "الذكر لا يقتصر على العبادات فقط، بل يمتد ليغمر حياة المسلم اليومية، وهو ما يساعده على تجنب الوقوع في الفواحش والمنكرات، كما يبعده عن التعلق المفرط بالدنيا، فالشخص الذي يداوم على ذكر الله يخشاه ويرجوه، وهذا الشعور بالخوف والرجاء يساهم في صقل شخصية المسلم، ليصبح فردًا صالحًا ينشر الخير والعدل في الأرض".

ذكر الله: الدرع الواقي الذي يعيد توجيه القلب والعقل

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن ذكر الله يعد بمثابة الدرع الواقي الذي يحمي الإنسان من الشرور والفساد، وهو الوسيلة التي تعيد توجيه قلب المسلم وعقله إلى الله في كل وقت وحين.

واختتم حديثه قائلاً: "ذكر الله هو الأساس الذي يرفع جميع العبادات، وهو ما يُعين المسلم على المضي قدمًا في حياته بتقوى وإيمان، ليظل دائمًا على صلة بربه".

سر العبادة التي تحول حياة المسلم

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