هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟.. مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟.. سؤال هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟ ، من الأسئلة التي يكثر طرحها بين المسلمين، حيث يحرص الكثيرون على التزام سنة الصيام والعبادة، وخاصة في أيام الجمعة التي تعتبر من أفضل أيام الأسبوع في الإسلام.

وردت العديد من الآراء الفقهية حول حكم صيام يوم الجمعة منفردًا، خاصة أنه يوم مميز في الشريعة الإسلامية يتم فيه أداء صلاة الجمعة، ويستحب فيه الإكثار من العبادة، وفي هذا السياق، قام علماء الشريعة بتوضيح الموقف الشرعي من صيام يوم الجمعة منفردًا، معتمدين على الأدلة الواردة من السنة النبوية الشريفة.

في هذا التقرير، يسلط موقع الموجز فيما يلي الضوء على الآراء المختلفة حول حكم صيام يوم الجمعة، بناءً على توجيهات العلماء من مختلف المذاهب الفقهية، لتوضيح حكمه وآراء دار الإفتاء المصرية بشأنه.

صيام يوم الجمعة منفردا

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟

تزايدت التساؤلات حول حكم صيام يوم الجمعة منفردًا، في ظل اهتمام المسلمين بتطبيق سنة الصيام والعبادة، خاصة أن يوم الجمعة يعتبر من أفضل أيام الأسبوع في الإسلام، وقد أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، على هذا التساؤل.

رأي الفقهاء في صيام يوم الجمعة منفردًا

أوضح مفتي الجمهورية أن صيام يوم الجمعة منفردًا يعد مكروهًا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلا إذا كان هذا الصيام عادة للشخص، مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم الجمعة صيامًا نافلًا، كما في صيام يوم عاشوراء أو غيره من أيام النافلة.

صيام يوم الجمعة منفردا

الإجماع على كراهة إفراد الجمعة بالصيام

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن الإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في كتابه "مراقي الفلاح" ذكر كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا إذا كان ذلك عادة للشخص، كما أشار العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" إلى أن هذا الحكم يعود إلى كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأن ذلك يمكن تجنبه في حال كان الشخص يلتزم عادة معينة.

واستشهد مفتي الجمهورية أيضًا بالأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على عدم صيام يوم الجمعة منفردًا، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده»، كما ذكر الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

صيام يوم الجمعة منفردا

الاجتهاد الفقهي وتفسيره

في تفسير هذه الأحاديث، أكد الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" أن هناك إجماعًا بين جمهور الفقهاء على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، إلا إذا كان الشخص يربط هذا اليوم بعادة له أو صيام واجب، مثل النذر.

صيام يوم الجمعة منفردا

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