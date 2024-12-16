هل يجوز أن تساعد الزوجة أخواتها دون علم زوجها؟.. الافتاء توضح

مساعدة الزوجة أخواتها دون علم زوجها.. في إطار الحياة الزوجية، يتعين على الزوجين بناء علاقتهما على أساس من التفاهم والثقة المتبادلة، ومن الأسئلة التي قد تطرأ في هذا السياق، هل يجوز أن تساعد الزوجة أخواتها دون علم زوجها؟، ماديا أو بأي شكل أخر، هذه القضية تتطلب النظر في المبادئ الإسلامية التي تحث على الشفافية والاحترام المتبادل بين الزوجين، فضلاً عن التوازن بين الحقوق والواجبات.

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي كل ما تريد معرفته للإجابة عن السؤال، "هل يجوز للزوجة مساعدة أخواتها دون علم زوجها؟"، حيث نناقش الآراء الشرعية التي تتعلق بهذا الموضوع، ونتعرف على الأحكام التي تحكم العلاقة المالية بين الزوجة وأسرها، وما إذا كان يتعارض ذلك مع واجباتها تجاه زوجها.

هل يجوز للزوجة مساعدة أخواتها دون علم زوجها؟

هل يجوز للزوجة مساعدة أخواتها دون علم زوجها؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عن حكم تصرف الزوجة في مالها دون علم زوجها، وقد أجابت دار الإفتاء بأن إذا كان المال ملكًا للزوج فلا يجوز للزوجة التصرف فيه دون إذنه، أما إذا كان المال ملكًا لها خاصًا، فلا مانع من التصرف فيه دون الحاجة لإخبار الزوج.

حكم تصرف المرأة في راتبها الخاص

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، ولها الحق في التصرف في راتبها كما تشاء دون الحاجة لاستئذان زوجها أو أولادها، بشرط أن يكون الإنفاق في أمور مشروعة.

هل يجوز للزوجة مساعدة أخواتها دون علم زوجها؟

هل يجب على الزوجة استئذان زوجها في تصرفاتها المالية؟

وأكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية في دار الإفتاء، أن المرأة لا تحتاج لاستئذان زوجها في التصرف في أموالها أو ممتلكاتها، سواء كانت ميراثًا أو غيره. لها الحق الكامل في اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بها دون تدخل من الزوج.

هل يحق للزوج إجبار الزوجة على أخذ راتبها؟

وذكرت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للزوج إجبار الزوجة على أخذ راتبها. كما أن للزوجة الحق في العمل بحرية ولكن مع إذن الزوج إذا كان ذلك يشترط في الزواج، ومع ذلك، إذا كان العمل يتعارض مع مصلحة الأسرة، يجوز للزوج منع الزوجة من الاستمرار فيه.

هل يجوز للزوجة مساعدة أخواتها دون علم زوجها؟

الحقوق المالية المستقلة للزوجين في الإسلام

وأوضحت دار الإفتاء أن للزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة عن بعضهما، ولا يجوز لأي منهما التدخل في تصرفات الآخر المالية، وأضافت أن الزواج لا يؤدي إلى دمج الأموال الشخصية لكل منهما، وبالتالي لكل طرف الحق في التصرف في ماله بحرية.

اقرأ أيضا:

دار الإفتاء توضح حكم بيع الصقر المدرب على الصيد.. فما هو؟

بين الإباحة والاحترام المهني.. دار الإفتاء توضح حكم العمل بالمحاماة والبنوك