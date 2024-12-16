هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد في الإسلام؟.. الأزهر يجيب

الاحتفال بعيد الميلاد.. تعتبر مسألة الاحتفال بالأعياد والمناسبات جزءًا من الحياة الاجتماعية والثقافية في مختلف الشعوب، ومن بين هذه الأعياد، يأتي عيد الميلاد الذي يحتفل به في العديد من البلدان، خصوصًا في المجتمعات المسيحية بمناسبة ولادة السيد المسيح عليه السلام، ومع ذلك، تثير هذه الممارسة تساؤلات بين المسلمين بشأن مدى جواز الاحتفال بهذا العيد في الإسلام، خاصة في ظل اختلاف الأعراف الدينية والمعتقدات.

ويرتكز الجواب على مجموعة من المبادئ الشرعية التي تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فضلاً عن الفتاوى التي أصدرتها هيئة العلماء والمراجع الدينية، و من خلال هذا التقرير يسلط موقع الموجز الضوء على موقف الشريعة الإسلامية من الاحتفال بعيد الميلاد ، والأسباب التي تدعو إلى التحفظ أو التفاعل مع مثل هذه الممارسات بناءً على النصوص الشرعية.

الاحتفال بعيد الميلاد

الاحتفال بعيد الميلاد

أجاب الباحث الشرعي أبو اليزيد سلامة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن هذا السؤال عبر الصفحة الرسمية لفتاوى البلد، حيث أشار إلى أنه يجب التفرقة بين الأمور الاجتماعية والدينية، وبيّن أنه لا يوجد مشكلة شرعية في الاحتفال بمناسبة يوم ميلاد الشخص، فهو يشبه الاحتفالات الأخرى التي تتم بمناسبات مختلفة مثل النجاح في الدراسة أو التفوق في الرياضة.

وأضاف سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده، حيث صام في هذا اليوم وقال: "ذاك يومٌ ولدت فيه"، مما يدل على أن الاحتفال بالمولد هو تذكير بنعمة الله، لكنه حذر من المغالاة في الاحتفالات أو القيام بأي أعمال محرمّة.

الإفتاء: يجوز للمسلم الاحتفال بعيد ميلاده بشروط

في نفس السياق، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد، فأجابت بأنه لا مانع شرعيًا من الاحتفال بهذه المناسبة بشرط أن يكون خاليًا من المحرمات مثل الاختلاط غير المشروع أو كشف العورات، واستشهدت بآية من سورة مريم: ﴿وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 33]، وبحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، حيث قال: "ذاك يومٌ وُلِدتُ فيه"، وهو إشارة إلى جواز الاحتفال بيوم المولد باعتباره يومًا من أيام النعم التي تستحق الشكر.

الاحتفال بعيد الميلاد

حكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال

يجوز الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال بشرط أن يكون خاليًا من المحرمات، ويستند هذا الحكم إلى نفس النصوص التي تشير إلى جواز الاحتفال بأيام النعم، كما أكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد هو وسيلة للتعبير عن الشكر لله على نعمة الحياة، وقد استشهدت أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوضح أهمية الاحتفال بكل نعمة، حيث قال: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا" (سورة يونس: 59).

الاحتفال بعيد الميلاد

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