دعاء السفر من السنة النبوية: كيفية الدعاء قبل وأثناء السفر

السفر هو عادة من العادات اليومية التي يمر بها الجميع، سواء كان السفر للزيارة أو العمل، أو لأداء مناسك الحج والعمرة، أو سفر للخارج، وقد ورد في السنة النبوية الكثير من الأدعية التي يستحب بها الدعاء قبل وأثناء السفر.

حكم دعاء السفر

وذكرت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، أن دعاء السفر يعتبر من الأدعية المأثورة التي تحمل في طياتها طلب الحماية من الله أثناء الرحلة، كما أن الدعاء يستحب قبل بدء السفر وأثناءه، لأنها تعتبر عاده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء يعتبر وسيلة لطلب الخير والبركة والتوكل على الله في السفر، وطلب العون والحماية من أي سوء.

ويستعرض الموجز، بعض الأدعية التي يستحب بها الدعاء قبل وأثناء السفر، على النحو التالي:

دعاء السفر المأثور

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء السفر، المعروف في الحديث الصحيح، حيث قال:

“اللهم إنا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى”.

“اللهم هون علينا سفرنا هذا”.

“ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل”

حيث أن الدعاء في ساعة السفر يكون في أوقات إجابة عند الله سبحانه وتعالي، ومن الأدعية المستحبة في السفر.

التوجيهات الخاصة من دار الإفتاء

وأكدت دار الإفتاء، في وقت سابق، على أهمية الدعاء في جميع الأحوال وكل دقيقة، ولكن شددت على الدعاء في السفر، لأنه أحيانا ما يكون مصحوب بالتحديات والمخاطر، ويستحب أن يكثر المسلم من ذكر الله ودعائه طلبًا للسلامة والطمأنينة.

فوائد دعاء السفر

الحماية من المخاطر

الاستجابة للدعاء

راحة البال

تأكيد التوكل على الله

دعاء السفر

دعاء الرجوع من السفر

وبعد العودة من السفر، يستحب أيضًا الدعاء لله بالشكر والامتنان للرجوع بأفضل حال، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون"

ويعتبر دعاء السفر، من سنن النبي “صلى الله عليه وسلم” التي تعزز من الإيمان والتوكل على الله، وهو يعتبر وسيلة للتقرب إلى الله تعالى وطلب الراحة والاطمئنان أثناء السفر، والتوجه لله بالدعاء في وقت هو من أوقات الإجابة.

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