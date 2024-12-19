هل يجب تبيت نية صيام الخميس قبل الفجر؟.. الافتاء تجيب

تبيت نية صيام الخميس .. يعتبر صيام يوم الخميس من السنن المستحبة في الإسلام، وهو جزء من الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها، ولكن يطرح العديد من المسلمين تساؤلاً حول وجوب تبييت نية الصيام قبل الفجر.

هذا السؤال يشغل الكثير من المسلمين، لاسيما مع تعدد الفتاوى حول هذا الموضوع، في هذه التقرير، يسلط موقع الموجز فيما يلي الضوء على ما يقوله العلماء في مسألة تبييت نية صيام يوم الخميس، و هل يجب تبيت نية صيام يوم الخميس قبل الفجر؟ ، أم يمكن للمسلم أن يقرر صيامه في وقت لاحق.

تبيت نية صيام الخميس قبل الفجر

هل يجوز صيام التطوع بدون نية؟

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه في صيام التطوع لا يشترط تبييت النية قبل الفجر، و يمكن للمسلم أن ينوي صيام النفل في أي وقت بعد الفجر، بشرطين: الأول أن يكون ذلك قبل أذان العصر، والثاني ألا يكون قد فعل شيئًا يتنافى مع الصيام مثل الأكل أو الشرب. وفي حال توفر هذين الشرطين، يكون الصيام صحيحًا ويعطى المسلم أجره.

هل يجب تبيت نية صيام الخميس قبل الفجر؟

في صيام التطوع، لا يشترط تبييت النية من الليل، وهو ما أكده جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، فقد روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإني إذًا صائم». كما ثبت عن الصحابة الكرام مثل أبي الدرداء وأبي طلحة أنهم كانوا يصومون التطوع دون نية مسبقة قبل الفجر، هذا يشير إلى أن النية يمكن أن تكون أثناء النهار، بشرط أن تكون قبل أذان العصر.

صيام يوم الخميس

حكم تبييت النية في صيام الفرض

أما بالنسبة لصيام الفرض، مثل شهر رمضان أو الكفارة أو النذر، فالنّية شرط أساسي لصحة الصيام، وفقًا لجمهور الفقهاء، يجب تبييت النية ليلاً قبل الفجر. ووفقًا لدار الإفتاء المصرية، يمكن تجديد النية يوميًا طوال شهر رمضان، ولكن الأفضل أن ينوي المسلم من أول ليلة أنه سيصوم الشهر بأكمله.

تبيت نية صيام الخميس

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