فضل صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع.. سنَّة نبوية عظيمة

صيام يوم الاثنين والخميس.. مع اقتراب الأيام البيض في شهور رجب ورمضان وشعبان، يزداد اهتمام المسلمين ب، صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، هذه الأيام تعد من الأوقات الفضيلة التي يحرص المسلمون على استثمارها في العبادة والتقرب إلى الله، وذلك استجابة لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم على صيام هذين اليومين، فقد ورد في الأحاديث الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيامهما لما لهما من فضل عظيم، حيث قال: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم." (رواه الترمذي).

صيام يوم الاثنين والخميس

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى السطور التالة فضل صيام يومي الاثنين والخميس ، وفضائلهما من حيث الأجر والثواب، بالإضافة إلى بعض الفوائد الصحية التي قد تعود على المسلم من خلال هذه العبادة المستمرة.

فضل صيام يوم الاثنين والخميس

أسباب صيام يوم الإثنين والخميس

تعود أهمية صيام هذين اليومين إلى أن الأعمال تُعرض على الله سبحانه وتعالى يوم الإثنين والخميس، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "تعرض الأعمال في كل يوم إثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك به شيئاً إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء"، وقد أشار الرسول الكريم إلى أنَّه يحب أن يُعرض عمله وهو صائم في هذين اليومين.

أما السبب الآخر الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام في هذين اليومين فهو أنه وُلِدَ في يوم الإثنين، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ"، ولذلك، فإن صيام الإثنين يحمل معاني شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الحياة ونعمة النبوة التي أرسل بها خير البرية.

فضل صيام يوم الاثنين والخميس

فضل صيام يوم الإثنين والخميس

يتميز صيام الإثنين والخميس بعدد من الفضائل التي تجعل المسلم يتسابق للفوز بها، ومن أبرز هذه الفضائل:

غفران الذنوب، و يعد صيام هذين اليومين سببًا في تكفير الذنوب، فقد ورد في الحديث الشريف: "الصَّلَواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ، مكفِّراتٌ لما بينهنَّ إذا اجتُنِبت الكبائرُ".

تربية النفس، حيث يساعد الصيام على تربية النفس وتهذيبها، ويكسب المسلم قدرة على كبح شهواته، ويساهم في تقوية الصبر والتحكم في الجوارح.

إستجابة الدعاء، ويستحب أن يصوم المسلم هذين اليومين تضرعًا لله عز وجل، مع العلم أن صيام النافلة سببٌ في استجابة الدعاء، حيث يُرفع دعاء الصائم ويُقبل عند الله.

فرحتان، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: "للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه"، وهذا ما يعزز الفرح الداخلي الذي يشعر به المسلم عند صيام يومي الإثنين والخميس.

باب الريان، فأحد الأبواب المخصصة للصائمين في الجنة هو باب "الريان"، الذي يدخل منه فقط الصائمون. ومن أبرز الفضائل التي يحصل عليها الصائم في هذين اليومين هو الدخول من هذا الباب، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يدخُلُ منه الصَّائِمُون".

فضل صيام يوم الاثنين والخميس

الحكمة من صيام التطوع

ويعتبر صيام يومي الإثنين والخميس وسيلة لتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، إذ يقال إن الأعمال ترفع إلى الله يوم الإثنين والخميس، فتُعرض على الله سبحانه وتعالى وهو يكرم عباده الذين صاموا هذين اليومين، كما أنَّ صيام التطوع يساعد على جبر ما نقص من فريضة الصيام، ويمثل وسيلة لتحقيق التقوى والطهارة النفسية والروحية.

فضل صيام يوم الاثنين والخميس

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