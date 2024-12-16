مؤتمر الإفتاء العالمي يدعو لتعزيز التعاون الدولي لتوحيد الجهود الإفتائية

دعا مؤتمر الإفتاء العالمي إلى تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود الإفتائية بين مختلف المؤسسات الإسلامية حول العالم، في إطار سعيه لتحقيق أهداف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد على هامش الندوة الدولية الأولى التي نظمتها دار الإفتاء المصرية، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد وأعضاء المجلس. تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتطوير آليات جديدة للتعاون، بما يخدم قضايا المسلمين ويعزز نشر قيم التسامح والاعتدال عبر الفتاوى الرشيدة.

وفي التقرير التالي، ينشر موقع الموجز أبرز ما جاء في اجتماع المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي انعقد على هامش فعاليات الندوة الدولية الأولى التي نظَّمتها دار الإفتاء المصرية .

مؤتمر الإفتاء العالمي

اجتماع المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

وانعقد اجتماع المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ضمن فعاليات الندوة الدولية الأولى التي نظَّمتها دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية. وقد شهد الاجتماع حضور الأعضاء بالإجماع، حيث تمَّ اختيار الدكتور نظير عياد رئيسًا للأمانة، معبرين عن تهانيهم وتمنياتهم له بالنجاح في استكمال مسيرة الأمانة التي بدأت قبل تسع سنوات.

استعراض الإنجازات والتحديات في تقرير الأمين العام

استعرض الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة، تقريرًا شاملاً عن أداء الأمانة خلال الفترة الماضية. وناقش التقرير الإنجازات الكبيرة التي تحققت في تعزيز التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها الأمانة وسبل التغلب عليها. كما تناول التقرير أكثر من 700 إصدار للأمانة في مجال الإفتاء.

مؤتمر الإفتاء العالمي

استراتيجيات العمل المستقبلية وتعزيز التعاون العالمي

تمَّ مناقشة استراتيجيات عمل الأمانة في المستقبل، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجال الإفتاء. كما تمَّ التأكيد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لنشر الفتوى الرشيدة في مختلف أنحاء العالم.

دعوة لتعزيز العمل الجماعي وتوحيد الجهود الإفتائية

واختتم الاجتماع بتأكيد الأعضاء على ضرورة تعزيز العمل الجماعي بين المؤسسات الإفتائية في العالم، من أجل توحيد الجهود الرامية إلى خدمة قضايا المسلمين ونشر قيم التسامح والاعتدال في المجتمع.

مؤتمر الإفتاء العالمي

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