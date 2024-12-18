ما حكم الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية؟..الإفتاء تحسم الجدل

حكم الاحتفال بالكريسماس.. مع اقتراب نهاية عام 2024، يبدأ العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم بالاستعداد للاحتفال بـ رأس السنة الميلادية ، حيث تعد هذه المناسبة وقتًا للتجمعات والاحتفالات.

لكن مع هذه الأجواء الاحتفالية، يبرز السؤال حول حكم الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية. فالاحتفالات بهذه المناسبة تثير جدلاً بين المسلمين حول ما إذا كانت تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي أم لا، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي وجهات النظر الشرعية والفقهية بشأن الاحتفال بهذه المناسبات في الإسلام.

حكم الاحتفال بالكريسماس

حكم الاحتفال بالكريسماس

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح أمر مشروع ولا حرمة فيه، حيث أن المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل ولا يفرقون بينهم، وقد نقلت دار الإفتاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه قائلاً: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، وهذا يعكس احترام المسلمين لعيد ميلاد المسيح، وأوضحت أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في هذه المناسبة، خاصةً إذا كان ذلك في إطار العلاقات الإنسانية مثل صلة الرحم أو الجوار.

حكم الاحتفال بالكريسماس

رؤية علماء الدين حول الاحتفال

في تصريحات صحفية، أشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أن الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية ليس بدعة، بل هو تعبير عن الشكر لله تعالى على إرسال رسله وأنبيائه، وأوضح أن البدعة في الإسلام تُعتبر فقط في الأمور التي تتناقض مع الشرع وتؤدي إلى تحريف الدين.

من جانبه، أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الاحتفال بأعياد الميلاد ليس خروجًا عن الدين، بل هو جواز شرعي إذا كان الهدف منه التعايش والاحتفاء بالمناسبات الإنسانية، وأضاف أن الدعوة إلى عدم الاحتفال بالمناسبات الدينية هي دعوة لجعل الأمور أكثر تعقيدًا من دون حاجة لذلك.

حكم الاحتفال بالكريسماس

أهمية التعايش السلمي

فيما يخص التعايش بين المسلمين والمسيحيين في مصر، يرى العلماء أن تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد أو رأس السنة الميلادية تعكس مفهوم المواطنة الذي دعا إليه الإسلام، حيث تتساوى الحقوق والواجبات بين جميع أفراد المجتمع، وقد أشار الدكتور سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن الاحتفال لا يتعارض مع المبادئ الشرعية بل يعزز الروابط الإنسانية بين الأديان.

حكم الاحتفال بالكريسماس

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