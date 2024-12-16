هل يجوز للسيدات الذهاب مع الجنازة إلي المقابر..أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

تلقى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، سؤالاً من إحدى السيدات وهي تقول: "ما حكم الدين فى ذهاب المرأة مع الجنازة إلى المقابر وراء الميت"، لذا سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير إجابة أمين الفتوى عن هذا السؤال.

حكم دار الإفتاء المصرية وأمين الفتوى

هل يجوز زيارة السيدة للمقابر أثناء دفن المتوفي؟

وفي رده على هذا السؤال قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس: "حديث أم عطية: نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا يعني أن هناك نهي للمرأة فى اتباع الجنائز وقالت "لم يعزم علينا"، ووقف العلماء عند هذه الكلمة، حيث أن هناك من منع وهناك من أجاز".

وأشار عثمان إلى أن: "الإمام مالك وسيدنا عبد الله بن عباس والقاسم وغيرهم ذهبوا إلى جواز اتباع المرأة للجنائز وذلك بشرط أن لا تصدر صوتاً أو تصرخ أيضاً والسيدة أسماء بنت أبي بكر خرجت لتشيع جنازة؛ لذلك اختلف العلماء حول هذا الأمر؛ وهناك من منع وهناك من أجاز والأمر ليس على التحريم".

شرط إجازة هذا الأمر

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، في فتوى له نشرتها بوابة الدار الرسمية، الرأي الشرعي في تلك المسألة قائلاً إنه يجوز شرعًا خروج المرأة من أجل تشييع الجنازة خاصة في حالة أن الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها، وذلك بشرط مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق الأمن من الفتنة.

فضائية الناس

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أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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