هل قتل البرص بالماء الساخن حرام؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع

أمر رسول الله صل الله عليه وسلم المسلمين بقتل الفواسق الخمس ومن ضمنهم الفأر والوزغ "البرص"، ورغم علم أغلب المسلمين ذلك الأمر ولكن بعضهم قد يحتار في طريقة القتل نفسها، فهل لو كانت هذه الطريقة تحمل نوعًا من التعذيب فهل مثل إلقاء ماء ساخن أو مغلي عليها فهل ذلك جائز أم يحرم.

الموجز يستعرض نص إجابة دار الإفتاء حول سؤال وردها جاء في نصه: هل قتل البرص والحشرات بالماء الساخن حرام؟.

ورد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،على السؤال بـ: على المسلم أن يتجنب بقدر الإمكان إيذاء الحشرات المؤذية بواسطة النار أو الماء المغلي، قائلًا: فلا يعذب بالنار إلا رب النار.

الأصل قتل الفواسق بغير النار

دار الإفتاء

وأضاف أمين الفتوى والماء الساخن فيه أذى لهذه الكائنات، والأصل أن تقتل بغير النار ولابد من قتله بطريقة لائقة.

وبين أمين الفتوى أن هناك خمسة فواسق أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة».

وذكر ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا».

وعن مدى جواز قتل النمل قال أمين الفتوى: لا يُقتل النمل إلا إذا كان مؤذيًا، فحينها تكون صحة الإنسان مقدمة على حياة النمل، وعلى قدر الضرورة يمكن قتل النمل، ولكن بعد التدرج بحيث يكون قتل النمل آخر حل، محذرًا من حرقه، لأنه أمة.

جدير بالذكر أن الإسلام نهى عن تعذيب أي كائن كان، وحرم ذلك على كل مسلم، وقد ورد في السنة النبوية أن امرأة دخلت النار في هرة “قطة” حبستها، لكون الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

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