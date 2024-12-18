قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام هوتسبير في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

أعلن روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن قائمة فريقه المتوجهة إلى لندن، لمواجهة توتنهام هوتسبير غدًا الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه فريق مانشستر يونايتد، نظيره توتنهام هوتسبير، غدًا الخميس، في الساعة العاشرة مساءً، في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر يونايتد وتوتنهام

لم ينجح مانشستر يونايتد، في تحقيق الفوز بأي من مبارياته الأربع الأخيرة ضد توتنهام هوتسبير في جميع المسابقات، للمرة الأولى منذ الفترة بين يناير 2013 وديسمبر 2014.

واستقر البرتغالي روبن أموريم، إلى استدعاء المهاجم أليخاندرو جارناتشو لاعب الشياطين الحمراء، إلى القائمة المسافرة إلى لندن، لمواجهة توتنهام هوتسبير.

شهدت قائمة مانشستر يونايتد، غياب ماركوس راشفورد جناح الفريق، وارتدى الأول وشاحا يغطي فمه وقبعة سوداء، أثناء سفر البعثة.

وكان أموريم استبعد جارناتشو وراشفورد، من تشكيلة اليونايتد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، وأمرهما بالتدريب في مجمع كارينجتون التدريبي التابع للنادي في صباح يوم اللقاء.

قائمة مانشستر يونايتد لمباراة توتنهام في كأس الرابطة

حراسة المرمى: أونانا - بايندير - هيتون.

خط الدفاع: دالو - مزراوي - يورو - دي ليخت - مغواير - ليندلوف - ايڤانز - مارتينيز - مالاسيا.

خط الوسط: أوغارتي - كاسميرو - ماينو - إريكسن - برونو.

خط الهجوم: آنتوني - ديالو - غارناتشو - زيركزي - هويلند.

وحسبما ذكر موقع مانشستر إيفيننج نيوز، أن نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد، تعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي، وسيكون متاحًا للمشاركة.

هدافو مواجهات مانشستر يونايتد وتوتنهام

دينيس لو - 15 هدفًا - مانشستر يونايتد.

بوبي تشارلتون - 15 هدفًا - مانشستر يونايتد.

جيمي غريفز - 11 هدفًا - توتنهام.

بوبي سميث -11 هدفًا - توتنهام.

واين روني - 11 هدفًا - مانشستر يونايتد.

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