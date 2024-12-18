تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو). التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويتلقي فريق أرسنال، مع كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ونجح أرسنال، في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعدما فاز على بريستون نورث ايند، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ديبدايل"، بينما صعد كريستال بالاس إلى دور الـ8، بعد الفوز 2-1 على أستون فيلا في عقر داره ووسط جماهيره.

يقود جابرييل جيسوس، تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس، رفقة رحيم ستيرلينج وليونادرو تروسارد، في ظل جلوس بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي على مقاعد البدلاء.

تشكيل أرسنال لمواجهة كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي - يورين تيمبر - كيويور - كيران تيرني.

خط الوسط: جورجينيو - ميكيل مورينو - نوانيري.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - ليونادرو تروسارد.

⏯️ Starting now: Live From N5



Here's what's coming up on tonight's show - catch all the action on https://t.co/4KJlfKWFh1 and our YouTube channel 📺 — Arsenal (@Arsenal) December 18, 2024

في حال فوز كريستال بالاس على أرسنال، وبلوغهم إلى الدور نصف النهائي لـ بطولة كأس الرابطة، ستكون المرة الأولى منذ يناير 2012 عندما واجهوا كارديف سيتي وخسر بركلات الترجيح 3 - 1.

أما أرسنال فقد وصل آخر مرة إلى الدور قبل النهائي في عام 2022، وخسر 2-0 أمام ليفربول في مباراتين، وكان آخر نجاح له في البطولة في عام 1993 عندما تغلب على شيفيلد وينزداي 2-1.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وكريستال بالاس

تنقل مباراة آرسنال وكريستال بالاس على شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تمتلك جميع الحقوق في بث وإذاعة جميع مباريات كأس الكاراباو، لذا يمكنك مشاهدة اللقاء عبر قناة bein Sports HD 5.

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس ، تعيين المعلق الرياضي “محمد بركات” معلقًا علي لقاء ارسنال ضد كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية.

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