صلاة الاستخارة.. دليلك الشامل لأفضل الأوقات والطريقة الصحيحة

تُعد صلاة الاستخارة من النوافل العظيمة التي شرعها الإسلام لتكون وسيلة للمسلم لطلب العون والتوفيق من الله عز وجل في أموره المختلفة، فهي دعاء عملي يتوجه به المؤمن إلى ربه عندما يحتار في اتخاذ قرار أو اختيار أمر معين، طالبًا منه أن يهديه إلى الخير ويصرف عنه الشر.

كما تعتبر صلاة الاستخارة من السنن النبوية المهمة التي يلجأ إليها المسلمون عند اتخاذ قرارات هامة في حياتهم، مثل الزواج أو العمل، حيث يكثر السؤال عن أفضل وقت لأداء الصلاة، وكذلك عن علامات قبولها، وهذه الأسئلة تجد إجاباتها في فتوى دار الإفتاء التي تناولت أحكام صلاة الاستخارة وفقًا للسنة الشريفة.

صلاة الاستخارة من السنن النبوية

أفضل وقت لصلاة الاستخارة

ويستعرض موقع الموجز، أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة على النحو الآتي.

توضح دار الإفتاء أن صلاة الاستخارة تكون مستحبة في الأوقات التي لا تتعارض مع أوقات النهي، وهي عبارة عن صلاة ركعتين نفلًا بنية الاستخارة، ويمكن أداءها في أي وقت بخلاف الأوقات المنهي عنها، مثل بعد صلاة العصر إلى المغرب أو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أو قبل الظهر مباشرة.

ويجب أن يُسمّي المسلم حاجته أثناء الدعاء، سواء كانت في أمر مصيري كالزواج أو غيره، وتكون الاستخارة تفويضًا لله تعالى في اختيار ما هو خير.

صلاة الاستخارة

كيفية أداء صلاة الاستخارة

ويقدم الموجز، الطريقة التي تؤدى بها صلاة الاستخارة في السطور التالية..

يتعين على المسلم أن يؤدي صلاة الاستخارة بعد وضوءه، مع عقد النية لأداء الصلاة. تُؤدى ركعتان من غير الفريضة، ثم يتم الدعاء بعد السلام من الصلاة، ويبدأ بتكبير الله وحمده، ثم يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء في صلاة الاستخارة يبدأ بالتحميد، ثم يتضرع المسلم إلى الله قائلاً: "اللهم إني استخيرك بعلمك..." ويذكر حاجته في الدعاء. وفي نهاية الدعاء، يصلي مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم.

أوقات النهي عن صلاة الاستخارة

وفقًا للفقهاء، هناك أوقات يُكره فيها أداء صلاة الاستخارة، مثل بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس، وكذلك بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس، ولكن في حال إذا اضطر المسلم إلى أداء الصلاة في هذه الأوقات، فلا بأس من ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن صلاة الاستخارة تكون للمسائل المباحة أو المستحبة، ولا تُؤدى للأمور المحرمة أو المكروهة.

اقرأ أيضًا:

هل يجوز جمع الصلاة بغير السفر.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

حكم صلاة الاستسقاء وأحكامها في الإسلام.. وثوابها كما جاءت عن النبى والصحابة